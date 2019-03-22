Гребневики оказались родственниками кораллов

Гребневики — широко распространенный в Мировом океане тип животных, имеющих студенистое тело, радиальную симметрию и передвигающихся при помощи жгутиков — единственные многоклеточные животные, которые это умеют. Их положение в истории жизни неясно.

Гребневиков довольно долго считали подгруппой кишечнополостных, затем выделили в отдельный тип, затем, постепенно, возобладало мнение, что эти животные появились и эволюционировали отдельно от всех остальных многоклеточных. Уж больно своеобразным оказалось их строение и, особенно, — способ передвижения.

Последние находки палеонтологов заставляют предполагать, что не так и гребневики все же являются относительно близкими родственниками медуз, кораллов и прочих стрекающих (Cnidaria).

Очень хорошо сохранившаяся окаменелость была найдена к югу от Куньмина в провинции Юньнань, Южный Китай, профессором Хоу Сянгуаном, соавтором исследования. Организм жил 520 миллионов лет назад, во время кембрийского периода. В те времена его соседями в море были трилобиты, черви и археоциаты. Людей и даже рыб еще не было.

Животное, названное Daihua sanqiong при жизни имело 18 радиально-симметричных щупалец и вело прикрепленный образ жизни, наподобие современных кораллов. Самым же примечательным оказалось то, что щупальца были оснащены хорошо заметными большими ресничками, напоминающими современные жгутики гребневиков. Если быть точным, то они сейчас только у них и есть.

Исследователи заметили, что находка напоминала другое ископаемое, найденное в 508-миллионолетнем сланце формации Берджесс в Канаде. У этого экземпляра также было 18 щупалец и органический скелет. Ранее он считался актинией или какой-то очень близкой к ним формой — у него не было (или они не сохранились) столь заметных жгутиков.

Находка, по всей видимости, является предком как гребневиков, так и стрекающих (медуз, полипов и т. п.)