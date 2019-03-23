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Ученые предупредили о приближении магнитной бури 

РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Магнитная буря может начаться на Земле с вероятностью 40% вечером в субботу, говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Физического института РАН.
Согласно прогнозу, после 18.00 мск магнитосфера Земли будет возбуждена, а к утру 24 марта произойдет магнитная буря класса G1 (слабая буря). Вероятность магнитной бури составляет 40 процентов, магнитного шторма — 20 процентов, говорится на сайте.
Согласно прогнозу на неделю, возбуждение магнитосферы планеты продлится до конца марта, а 27 и 28 числа ожидаются магнитные бури.
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