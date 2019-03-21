Историки назвали причину появления богов-морализаторов

Новое исследование проверило популярную гипотезу о том, почему боги-морализаторы появляются в развитых социальных сообществах.

Многие учёные утверждают, что религии, в которых присутствовали боги-морализаторы (или наказание за аморальные проступки), были необходимы для построения больших обществ. Эта идея иногда известна как гипотеза «больших богов». Охотники-собиратели жили небольшими группами, в которых все друг друга знали, поэтому о проступках соплеменников узнавали сразу, а виновный был наказан. Но в более крупных и более анонимных сообществах люди могли нарушать закон так, чтобы никто не заметил. Из-за тотального беззакония общество могло развалиться, поэтому нужны были боги, чтобы следить за всеми, поощрять хорошие поступки и наказывать за провинности.

Чтобы проверить эту гипотезу, команда исследователей использовала историческую базу данных Seshat, в которой содержится информация о государствах и их размерах, вооруженных силах, религиях, экономике и многом другом за последние 10 000 лет. Учёные проанализировали 414 обществ из 30 регионов мира, от глубокой древности до промышленной революции. Каждое общество было классифицировано по 51 критерию социальной сложности, чтобы определить, был ли в религии общества бог-морализатор или сверхъестественный закон, который поддерживал всеобщую справедливость.

В больших обществах, как правило, всегда присутствовало сверхъестественное наказание за нарушение морального закона. Но исследователи обнаружили, что боги-морализаторы появлялись уже после того, как общество стало большим и сложным. Это означает, что божества не способствовали развитию общества, но появлялись как следствие этого развития, чтобы стать своеобразным подобием контроля.