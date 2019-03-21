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Замечен выброс пыли с поверхности астероида Бенну 

Популярная механика 3 часа назад
Фото: NASA/Goddard/University of Arizona/Lockheed Martin
Ученые обнаружили, что с поверхности астероида Бенну, сейчас изучаемого аппаратом OSIRIS-REx, происходит заметный выброс пыли. Подобное встречается довольно редко.
Зонд OSIRIS-REx, запущенный в 2016 году, прибыл к астероиду Бенну в конце 2018-го. В будущем аппарат должен будет сделать забор образцов грунта с поверхности объекта и вернуться с ними к Земле. Изучение таких объектов, как Бенну, как предполагается, может помочь получить важную информацию об эволюции Солнечной системы.
Недавно исследователи обнаружили фактор, который мог бы — теоретически — осложнить забор грунта. Как оказалось, с поверхности Бенну происходит выброс пылевых частиц: впервые такое событие было замечено 6 января, а позже — в течение следующего месяца — было зарегистрировано еще 10 таких событий. При этом, как обнаружили специалисты, некоторые частицы, оказавшиеся на орбите, затем выпадают на поверхность Бенну. В принципе, согласно предварительным оценкам ученых, выброс пыли не должен помешать OSIRIS-REx собрать образцы.
Выброс пылевых частиц с поверхности — это довольно редкое явление; его замечали лишь у некоторых объектов пояса астероидов. С чем связан выброс пыли с поверхности Бенну, ученые пока точно определить не могут.
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