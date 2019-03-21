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Российские ученые впервые изучили «космические» алмазы 

Москва24 5 часов назад
Фото: ТАСС
Российские ученые совместно с коллегами из Южной Кореи, Франции и Германии впервые изучили свойства импактных алмазов, которые образовались на границе Якутии и Красноярского края в результате падения метеоритов, сообщили РИА Новости в Сибирском федеральном университете (СФУ).
Импактные алмазы — уникальные кристаллы, которые получаются при ударе метеоритов. Они были открыты более полувека назад, однако информация об их свойствах оставалась противоречивой из-за сложности и неоднородности этого минерала.
"Ученые СФУ в составе международного коллектива первыми в мире изучили структурные особенности, механические свойства и стабильность лонсдейлит-содержащих фаз импактных алмазов Попигайского месторождения, расположенного на границе Якутии и Красноярского края", — сообщили в университете.
Помимо СФУ в исследовании приняли участие ученые Новосибирского государственного университета и Института неорганической химии имени Николаева Сибирского отделения РАН, Национального университета Кёнгбук (Южная Корея), Томского государственного университета, Исследовательского ускорительного комплекса в Гренобле (Франция) и Федерального института исследований и испытаний материалов в Берлине (Германия).
Как отметил один из авторов исследования, младший научный сотрудник научно-исследовательской части СФУ Артём Куклин, классические природные алмазы образуются при температуре не ниже 1000 градусов и высоком давлении, а импактные алмазы получаются при намного более высоких (в несколько раз) температуре и давлении в эпицентре удара метеорита.
"Большинство образцов Попигайского месторождения содержат высокую долю лонсдейлита — аллотропной модификации углерода, образованной за счет воздействия больших давлений и температур в момент взрыва, и имеющей гексагональную решетку", — сказал он.
Собранные на месторождении образцы были исследованы в Европейском центре синхротронного излучения в условиях высокого давления. "Имеем основания предполагать, что, поскольку механические характеристики импактных алмазов могут оказаться выше, чем у их "классических" собратьев, их применение позволит в несколько раз увеличить производительность в областях промышленности, связанных с механической обработкой или бурением. Кстати, ювелирной ценности эти камни не представляют, так как имеют мутный зеленоватый цвет. Они также не могут использоваться в оптоэлектронике, поскольку в таких материалах сложно контролировать электронные свойства", — пояснил Куклин.
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