Найдена самая древняя морская астролябия

Прибор, использовавшийся мореходами в первые годы XVI века, был обнаружен при изучении остатков португальского корабля, входившего в состав второй индийской экспедиции Васко да Гамы и затонувшего в Аравийском море во время шторма 30 апреля 1503 года. Кроме него среди обломков был найден корабельный колокол, который, по всей видимости, тоже является древнейшим артефактом подобного рода, попавшим в руки ученых.

Астролябия была изобретена древними греками в античности и использовалась тогда для нужд тогдашней фундаментальной науки, т. е. — определения высоты небесных тел над горизонтом и всевозможных вычислений, основанных на ней, вплоть до составления астрологических прогнозов. Использовалась астролябия и в архитектуре, но там были инструменты попроще. Потом античность закончилась, про астролябию в Европе забыли, но хитроумный инструмент сохранился у арабов, у которых европейцы его вновь переняли где-то в районе XI-XII веков.

Морская астролябия, изобретенная португальцами в XV веке, была очень упрощенной версией «классики». Производить сложные вычисления с помощью многих дисков и стрелок на ней было нельзя, да морякам они и не требовались. Штурману достаточно было определить высоту над горизонтом Солнца или Полярной звезды. Поэтому прибор был редуцирован до градуированного диска со стрелкой, которую надо было навести на интересующий небесный объект. Диск был толстым и тяжелым, чтобы его масса гасила колебания прибора при качке.

Так выглядит морская астролябия, хранящаяся в коллекции Дома-музея Христофора Колумба на острове Гран-Канария. До недавнего времени она считалась древнейшей в мире. Но, видимо, это не так.

Найденный бронзовый диск с гербом Португалии диаметром 175 мм весом 344 грамма был проанализирован учеными из Уо́рикского Университета (Великобритания), которые в ноябре 2016 года отправилась в Маскат, Оман, чтобы собрать лазерные сканы наиболее важных артефактов, найденных на месте крушения. Его обследование было произведено еще в 1998 году компанией «Блу Уотер Рекаверис Лтд», но до обстоятельного изучения некоторых находок дело дошло только теперь.

Используя портативный 7-осевой лазерный сканер Nikon, способный регистрировать высоту относительно поверхности более 50 000 точек в секунду с точностью до 60 мкм, была создана трехмерная виртуальная модель артефакта.

Анализ результатов выявил серию из 18 меток, расположенных через равные промежутки вдоль лимба диска.

Дальнейший анализ показал, что расстояние между отметками шкалы было эквивалентно 5-градусным интервалам. Это было критически важным доказательством того, что именно астролябия.

Предмет, таким образом, оказался старейшей из известных ныне морских астролябий. Их не так много — всего в мире их сохранилось 104 штуки.