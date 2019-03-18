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Ученые выяснили, что сперматозоиды могут жить не менее 500 лет 

Популярная механика 7 часов назад
Фото: Популярная механика
Ученые взяли образцы спермы четырех баранов-мериносов и поместили ее в емкость с жидким азотом при температуре -196° Цельсия, где она и пробыла пять десятков лет. Затем ученые извлекли часть хранимого материала и лабораторными методами убедились в том, что размороженные сперматозоиды живы и способны к активным движениям.
Кульминационным моментом было использование спермы в традиционных для сельского хозяйства целях. Ею были осеменены 56 овец, из которых 34 забеременели и, впоследствии, родили здоровых ягнят. Это сопоставимо результатами использования свежезамороженной бараньей спермы от 19 производителей, использовавшейся для осеменения 1048 овец, из которых 618 успешно забеременели. Вероятность успеха составила 61% для спермы 50-летнего возраста против 59% для свежей, замороженной всего год назад.
Это, по всей видимости, мировой рекорд длительности хранения спермы без потери фертильности. Поскольку эксперимент на этом не закончен, этот результат может быть в будущем улучшен.
Еще одним значимым результатом является возможность сравнить ягнят образца середины XX века с их современными родственниками.
Сельское хозяйство не стоит на месте, и породы разводимых животных постепенно изменяются, причем эти изменения не всегда фиксируются современниками. Так например, новорожденные ягнята имеют заметную морщинистость кожи. Она была у мериносов середины XX века, ее культивировали для увеличения поверхности кожи и, соответственно, количество шерсти. Сейчас ее практически нет — морщины затрудняют стрижку и делают животных более уязвимыми для насекомых.
Сперма, использованная в эксперименте, была когда-то взята у баранов, живших на ферме семьи Уокер возле Сиднея. Сейчас эта семья владеет 8 тысячами овец.
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Наука , Наука и техника , Технологии
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