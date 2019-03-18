В Израильской пустыне обнаружили древний город Элуза

Израиле археологи обнаружили в пустыне Негев надпись на древнегреческом языке, которая помогла определить местонахождение торгового города Элузы (Халуцы).

Как сообщает The Times of Israel, открытие совершила совместная миссия археологов из Израиля и Германии . При раскопках в национальном парке Халуца они обнаружили 1700-летний камень с греческой надписью, упоминающей название "Элуза".

Так именовался на греческом древний торговый город. На иврите его название звучит как Халуца. Ученые назвали находку крайне редкой. Слово "Элуза" встречается в исторических папирусах и на древних картах. Но впервые оно обнаружено высеченным на камне.

Это первое археологическое доказательство того, что город Халуца располагался именно на месте проведения раскопок. До сих пор обнаруженные руины ученые считали Халуцой условно.

Текст содержит упоминание нескольких цезарей. Его датировали примерно 300 годом н.э., то есть надпись была сделана в период правления императора Диоклетиана.

Элуза была основана набатеями в конце IV века до н.э. Она была важным перевалочным пунктом на древней Дороге благовоний. Пика своего развития город достиг в византийский период примерно в IV-VI веках нашей эры.

В тот период его населяли порядка восьми тысяч жителей. Кстати, это был единственный город в пустыне Негев.