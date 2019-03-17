Найдены «воры» рыбьего корма

Сотрудники Института морских биологических исследований имени А. О. Ковалевского РАН обнаружили в экстремально соленых озерах Крыма хищников, снижающих численность артемий — животных, цисты (покоящиеся яйца) которых широко используют для кормления личинок рыб и креветок. Это поможет оптимизировать разведение в прудах артемий в промышленных целях. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ). Результаты работы опубликованы в журнале International Review of Hydrobiology.

«Мы провели экспериментальные и полевые исследования, которые показали, что в гиперсоленых водоемах есть хищные беспозвоночные животные. Это факультативные, то есть не привязанные к определенному образу жизни, хищники. Они могут подавлять развитие популяций коммерчески ценных артемий», — рассказала одна из авторов статьи Елена Ануфриева, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии Института морских биологических исследований имени А. О. Ковалевского РАН.

Живые организмы существуют практически везде: на земле, в воде и в воздухе. Некоторые условия обитания благоприятны и удобны для жизни, но существуют и экстремальные: высокое давление, сильная жара, либо нестерпимый холод. К таким средам относятся и гиперсоленые водоемы, где содержание соли в воде может достигать 300–350 граммов на литр — это в 17 раз больше, чем в среднем в Мировом океане. Здесь обитают разные живые организмы, но при этом их видовое разнообразие скуднее, чем в менее соленых морях, озерах и реках. Чем выше показатель солености, тем меньше видов заселяет водоем.

Авторы изучают живые организмы, обитающие в таких водоемах и способы их адаптации к экстремальным условиям. Так, биологи узнают больше об образе и продолжительности жизни отдельных организмов и могут определить, в каких сферах промышленности их можно использовать. В основном это разведение рыб, которые впоследствии идут в пищу человеку и его домашним животным.

Так, например, экономически важными считаются артемии — планктон, который обитает в гиперсоленых водоемах. Артемии относятся к ракообразным. Взрослые особи и их покоящиеся яйца (цисты) служат лучшим кормом для личинок рыб и креветок. Сегодня отрасль разведения морских организмов в промышленных целях стремительно развивается, поэтому спрос на цисты артемий растет, но их производство существенно отстает. В России выращивание артемий можно наладить в Крыму, где много гиперсоленых водоемов, но есть несколько факторов, которые ограничивают существование устойчивых по численности популяций.

Ученые выяснили, что артемии не всегда встречаются в водоемах при солености 30–120 грамм на литр, и их целью было понять, почему в одних местах этот организм существует, а в других с такой же соленостью — нет. Исследователи предположили, что есть хищники, которые могут охотиться на артемий, но известных хищных беспозвоночных в гиперсоленых водоемах Крыма никогда не находили. Но в новом исследовении ученые сообщают, что их все же удалось найти. Найденные хищники не привязаны к определенному образу жизни и могут подавлять развитие популяций коммерчески ценных артемий.

Затем авторы продолжили исследования, чтобы выяснить, какие животные и при каких соленостях могут останавливать развитие популяций артемий. Для этого ученые отслеживали, как изменялась численность разных видов организмов и проводили лабораторные эксперименты с полученными из водоемов Крыма животными. Поиск зависимостей в полученных данных (корреляционный анализ) показал, что креветки-мидии (остракоды) Eucypris mareotica и разноногие раки (амфиподы) Gammarus aequicauda, которые не считаются хищниками, могут угнетать развитие артемий. Чтобы окончательно это подтвердить, ученые сделали анализ содержимого кишечников этих животных.

«Оказалось, что эти виды остракод и амфипод — факультативные хищники, которые интенсивно поедают артемий на разных стадиях их развития. При этом амфипода потребляет все возрастные стадии артемий, а остракода — только самые ранние», — добавила Елена Ануфриева.

Авторы отмечают, что им еще предстоит узнать о взаимодействии факторов солености и хищничества и о том, как они определяют существование самоподдерживающихся популяций артемий. Кроме того, ученые хотят определить, при какой численности остракод и амфипод артемии все еще могут нормально развиваться, а также что именно влияет на количество хищников.