Кости свиней помогли ученым раскрыть предназначение Стоунхенджа

Изотопный анализ костей свиней, найденных в окрестностях Стоунхенджа, показал, что они попали в окрестности монумента со всех уголков Британии. Это говорит о том, что монумент был главной "фестивальной площадкой" острова в далеком прошлом, пишут ученые в журнале Science Advances.

"Самое интересное — то, как много усилий участники этих фестивалей вкладывали в доставку свиней к Стоунхенджу. В принципе, ничто не мешало им приобрести местное мясо, а не перевозить животных на сотни и тысячи километров, плохо к этому приспособленных. Это говорит о существовании каких-то правил, которые заставляли пирующих привозить своих свиней", — рассказывает Ричард Мэджвик (Richard Madgwick) из Кардиффского университета (Великобритания).

Стоунхендж — загадочное каменное сооружение в графстве Уилтшир, один из самых знаменитых археологических памятников в мире. Для его строительства, которое началось примерно в 2600 году до нашей эры, использовались валуны песчаника и привозимые издалека монолиты, так называемые голубые камни из диабаза, довольно твердой вулканической породы.

Три года назад геологи проанализировали химический и минеральный состав "голубых камней", расположенных в центральной части Стоунхенджа, и пришли к выводу, что они были завезены на юг Англии из западных уголков Уэльса, удаленных от Уилтшира примерно на 500 километров.

Данное открытие заставило историков задуматься о том, что Стоунхендж мог быть изначально построен не на территории будущей Англии, а на западе Уэльса. Позже его владельцы просто "перевезли" монумент вместе с собой, взяв самые его ценные части и достроив внешние кольца Стоунхенджа из местного песчаника. Эта теория была подтверждена в прошлом году после химического анализа костей предположительных "строителей" сооружения.

Помимо костей строителей, как отмечают Мэджвик и его коллеги, археологи нашли еще век назад в окрестностях Стоунхенджа и кости нескольких сотен свиней, предположительно заколотых и съеденных во время религиозных или культурных праздников, проходивших на территории этой загадочной постройки.

Валлийское происхождение "строителей" Стоунхенджа натолкнуло ученых на мысль, что и свиньи могли быть завезены в графство Уилтшир откуда-то из других регионов Альбиона. Они проверили, так ли это, используя те же методики химического анализа останков.

В частности, доли изотопов стронция и тяжелого кислорода-18 в эмали зубов и в костной ткани человека или животного позволяют понять, где они родились и в каких регионах страны они жили впоследствии. В свою очередь, соотношение атомов кальция, бария и стронция выдают то, какой пищей они питались.

Этот анализ указал на удивительную вещь — свиньи были завезены во все четыре точки в окрестностях монумента, где были найдены их останки, со всех уголков современной Британии, даже Шотландии и северной Англии, удаленной от Уилтшира на тысячи километров.

Аналогичная "пестрота" происхождения была характерна и для другого неолитического монумента, кольца камней в окрестностях деревни Эйвбери, расположенного в нескольких десятках километрах от Стоунхенджа.

Все это, как считают ученые, говорит о том, что подобные монументы играли важную роль в жизни всех жителей будущей Британии, а не только Уэльса и юга Англии. Обитатели прочих уголков Альбиона знали о существовании подобных структур и почитали их даже в тех случаях, если они жили в тысячах километров от них.

Почему это так и как этим людям удавалось перевозить свиней живыми на столь большие дистанции, археологам и историкам еще предстоит выяснить, заключают Мэджвик и его коллеги.