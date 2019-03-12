В Китае раскопали лакированный гроб династии Мин

Археологи во время раскопок в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая обнаружили прекрасно сохранившийся лакированный гроб с изображениями мифических существ.

Об открытии рассказывает агентство Синьхуа . Сообщается, что найденный археологами гроб является лучшим по степени сохранности ритуальным артефактом времен правления династии Мин (1368-1644).

Он был найден в одной из трех гробниц этой династии у озера Фэйлиан в уезде Вэньань. Кстати, эта гробница была построена в 1581 году, в период правления императора Ваньли (1563-1620 гг.)

Особое внимание ученых привлекла роспись гроба. Он украшен изображениями четырех мифических существ, популярных в древнем Китае — Лазурного дракона, Белого тигра, Черной черепахи и Алого феникса, которого считали царем всех птиц.

В гробнице были обнаружены изображения и других фениксов и журавлей с красными хохолками, а также бонсай — это символы гармонии человека и природы.

Кроме того, в усыпальнице было найдено множество золотых и серебряных шпилек, золотые серьги и серебряные браслеты, а также человеческие останки — зубы и фрагменты костей.

Ученые предполагают, что все три гробницы принадлежали одной семье.