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Предсказаны сроки наступления климатической катастрофы в США 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: Dirceu Portugal / Globallookpress.com
Американские ученые выяснили, что в следующие 50 лет США столкнутся со значительным дефицитом питьевой воды из-за глобального потепления. Об этом сообщает издание Science Alert.
Исследователи использовали ряд глобальных климатических моделей для прогнозирования обеспечения водой с учетом данных об ожидаемом росте населения. Известно, что с начала XX века потребление воды выросло в девять раз, и бесперебойное водоснабжение было достигнуто в 1980-х годах благодаря строительству плотин, туннелей и трубопроводов. Однако в будущем ситуация ухудшится.
По прогнозам специалистов, под угрозой окажется водоснабжение в центральных и южных районах Великих равнин, в юго-западных и центральных штатах Скалистых гор, Калифорнии, Флориде и Среднем Западе. В то же время изменение климата способствует увеличению количества осадков над северными штатами. Однако повышение температуры воздуха усилит темпы испарения выпавшей влаги, что в некоторых местах сведет на нет эффект от увеличения количества и силы дождей.
Ученые считают, что проблема нехватки воды может быть преодолена через введение новых методов в сельском хозяйстве, которые повышают эффективность орошения. Еще одним решением может быть использование подземных вод, однако этот ресурс ограничен и также находится под угрозой.
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Наука , Наука и техника , США
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