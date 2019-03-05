Обнаружены останки гигантского ленивца возрастом 27 000 лет

Останки гигантского ленивца возрастом примерно 27 000 лет были найдены в Белизе . Находка включала, в частности, крупный зуб древнего животного, который ученые уже проанализировали.

В 2014 году в Белизе обнаружили останки гигантского ленивца: их нашли в одном из крупных водоемов на глубине около 21 метра дайверы. Находка включает фрагменты бедренной кости ленивца, кости руки, а также крупный зуб. С помощью радиоуглеродного метода специалисты датировали останки гигантского ленивца 27 000 лет.

Гигантские ленивцы были гораздо крупнее сегодняшних ленивцев: в длину данные животные могли достигать шести метров, в высоту — четырех метров, и весить около 6 500 килограммов. Как предполагается, они вымерли примерно 14-10 тысяч лет назад.

Зуб древнего ленивца, обнаруженный в Белизе, составляет в длину 10 сантиметров, а в ширину — 2,5 см. Его анализ позволил ученым сделать вывод о рационе этого гигантского животного. Так, было установлено, что обладателю зуба приходилось адаптироваться к двум разным сезонам — 9-месячному засушливому и 3-месячному влажному: в зависимости от сезона он питался различными растениями. Как отмечается, способность данных древних животных менять рацион от сезона к сезону позволяет объяснить их широкое распространение в прошлом, а также то, почему им удалось выживать столь длительное время. Кроме того, это указывает на то, что, вероятно, в вымирании гигантских ленивцев сыграли роль люди, их жизнедеятельность (впрочем, и климатические факторы, по словам исследователей, тоже, вероятно, были в это вовлечены).

Кратко о результатах исследования сообщается в пресс-релизе на сайте Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне.