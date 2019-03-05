В Альпах найдены неизвестные науке рыбы возрастом 240 миллионов лет

Международная команда палеонтологов обнаружила в Швейцарских Альпах окаменелые останки трех ранее неизвестных видов рыб, обитавших около 240 миллионов лет назад.

Об открытии сообщается на сайте Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана. Команда под руководством палеонтолога Адрианы Лопес-Арбарелло обнаружила три ранее неизвестных науке вида ископаемых рыб из рода Eosemionotus.

Открытие было сделано в швейцарском кантоне Тичино, который славится большим количеством обнаруженных там морских окаменелостей периода среднего триаса. Найденным образцам около 240 миллионов лет. Они относятся к роду лучистых рыб.

"Исследование позволит понять, как развивалась жизнь на нашей планете после крупнейшего массового вымирания в истории, которое произошло примерно 250 миллионов лет назад, — говорит Лопес-Арбарелло. — Наши находки доказывают, что после этого катастрофического события биосфера восстановилась относительно быстро и пережила период быстрой диверсификации и появления многочисленных новых видов в течение среднего триаса".

К слову, впервые представитель рода Eosemionotus был обнаружен в окрестностях Берлина еще в 1906 году и был назван E. vogeli. Почти столетие спустя, в 2004 году, второй вид был найден в Тичино и получил название E. ceresiensis.

Новые виды ученые назвали E. diskosomus, E. sceltrichensis и E. minutus. Их отличительной и объединяющей чертой являются небольшие размеры. Однако они заметно отличаются друг от друга пропорциями, расположением плавников, морфологией черепа и строением зубов и чешуи.

"Эти различия указывают на то, что каждый вид был адаптирован к различным экологическим условиям", — констатирует Лопес-Арбарелло.

Полностью исследование можно найти в журнале Palaeontologia Electronica.