Почему Россия присоединит часть Арктики

Хребет Ломоносова, делящий Северный Ледовитый океан на две части, — продолжение Евразийского континента. К такому выводу пришли геологи на основании многолетних наблюдений. Это послужило основанием для заявки России ООН о расширении границ континентального шельфа за счет глубоководной морской территории, богатой залежами газа и нефти.

Мезозойский разрыв

В середине XX века морские геологи обнаружили гигантские горы, опоясывающие планету по дну Мирового океана. Их назвали срединно-океаническими хребтами. В 1960-е высказали гипотезу о том, что они возникли на месте разрывов литосферных плит, там, где образуется новая земная кора.

Вскоре гипотезу подтвердили геофизики, открывшие в горных породах океанского дна следы инверсии магнитного поля планеты. По-разному намагниченные участки найдены и в районе хребта Гаккеля — горного поднятия в западной части Северного Ледовитого океана. Это говорит о том, что в данном месте литосферные плиты разорваны и между ними из недр поднимается расплав.

Разрыв по хребту Гаккеля начался примерно 53 миллиона лет назад. Раздвижение плит в этом месте продолжается по сей день со скоростью несколько миллиметров в год.

Еще раньше, 65 миллионов лет назад, Североамериканский континент стал отодвигаться от Евразийского, разошлись Аляска и Чукотка. Примерно тогда и возникли котловины, образующие сейчас восточную часть Северного Ледовитого океана, а также поднятие Менделеева и хребет Ломоносова. На основании геофизических измерений на немецком исследовательском судне "Поларштерн" в 1991 году ученые предположили, что обе подводные горные гряды некогда принадлежали Евразийскому континенту.

Газовый хребет Арктики

Хребет Ломоносова тянется примерно на 1700 километров от Новосибирских островов, где его ширина достигает двухсот километров, через Северный полюс к Гренландии и острову Элсмир Канадского архипелага, где горная гряда сужается в четыре раза и оканчивается седловиной глубиной 2,4 километра.

Практически все геологические данные — российские и зарубежные — указывают на то, что регион восточнее хребта Гаккеля, включая поднятие Менделеева, — часть евразийского континентального шельфа. Почему это так важно?

Дело в том, что, согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которую Россия ратифицировала, в зону экономических интересов стран, имеющих выход к Северному Ледовитому океану, входят двести морских миль от границ территориальных вод или 150 миль от границ континентальных шельфов.

Если доказать, что российский континентальный шельф включает в себя хребет Ломоносова, граница России продвинется на 350 миль за счет Северного Ледовитого океана. Это 1,2 миллиона квадратных километров богатых углеводородами морских отложений, запасы которых оцениваются в пять миллиардов тонн условного топлива.

Приключения заявки

Россия подала заявку в ООН на расширение арктических границ еще в 2001 году, но ее не утвердили, посчитав научные доказательства неубедительными. Новая заявка с учетом современных данных из морских экспедиций представлена в 2015 году. Ее рассматривали на нескольких заседаниях, решение не вынесли.

В 2014 году ООН поддержала Россию и признала Охотское море внутренним. В результате территория страны увеличилась на 52 тысячи квадратных километров.

В конце февраля стало известно, что подкомиссия ООН высоко оценивает новую российскую заявку, а также ждет аналогичные документы от Канады и Дании, тоже претендующих на расширение экономических зон влияния в Арктике.

Между тем недавняя статья российских ученых из ВНИИокеангеологии и Санкт-Петербургского университета подводит итоги многолетних геологических изысканий в Северном Ледовитом океане. Состав и строение горных пород хребта Ломоносова очень похожи на те, что ученые видят на дне Баренцева и Карского морей — под слоем осадков покоится древний континент, сложившийся задолго до появления здесь океана. Собственно, хребет Ломоносова — это вздернутый по системе разломов участок суши. Он и был сушей еще десять-тринадцать миллионов лет назад.

О том, что хребет Ломоносова — часть континента, свидетельствует и низкая сейсмичность. Если бы тут происходило образование океана, как в хребте Гаккеля или Северо-Анатолийском разломе Мертвого моря, приборы регистрировали бы подземные толчки магнитудой шесть-семь, а здесь максимум 3,5. Значит, хребет Ломоносова и российская Арктика — геологически единое целое, то есть они представляют собой часть одной литосферной плиты.