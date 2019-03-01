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Построена модель роста сосны в континентальном Китае 

Индикатор 9 часов назад
Фото: shuijingqiu/Pixabay
Российские ученые совместно с китайскими коллегами проанализировали взаимосвязь между увеличением стволовой биомассы китайской сосны (Pinus tabulaeformis) и изменением климатических факторов в течении сезона роста. Результаты исследования опубликованы в журнале Trees — Structure and Function.
Ученые сравнивали прирост древесных растений в условиях различных температур и режимов увлажненности на разных высотах. Они проанализировали, как изменяется стволовая биомасса на основе данных, полученных благодаря специальным измерительным инструментам — дендрометрам с получасовым разрешением. Также учитывались данные древесно-кольцевых хронологий.
Оказалось, что деревья, произрастающие в нижней части высотного трансекта (поперечного разреза через участок местности), раньше завершают камбиальную активность (перестают продуцировать новые клетки), а значит, имеют более короткий сезон роста. Более того, скорость роста таких деревьев заметно ниже по сравнению с их родственниками в высотной части экспериментальной площади. Возможно, дело в большей чувствительности деревьев к сезонной засухе и летним температурам, которые проявляются на низких высотах интенсивнее.
«Наша задача в этом исследовании состояла в моделировании роста древесных растений на основе имитационной модели Ваганова-Шашкина, а также в проверке адекватности полученных результатов. Мы активно продвигаем в мировом научном сообществе эту модель, оказавшуюся эффективной в оценке прироста древесных растений в зависимости от климатических факторов в Северной Америке, Европе, Азии и Африке, и разрабатываем ее будущие нейросетевые аналоги. Полученные и зафиксированные в этот раз результаты, основанные на прямых сезонных наблюдениях, позволяют лучше понять, как откликаются хвойные деревья на очень локальные условия местопроизрастаний, верифицировать и улучшать работу нашей модели роста», — отметил Владимир Шишов, заведующий кафедрой математических методов и информационных технологий Торгово-экономического института СФУ.
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Наука , Наука и техника , Владимир Шишов , Китай
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