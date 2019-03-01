Построена модель роста сосны в континентальном Китае

Российские ученые совместно с китайскими коллегами проанализировали взаимосвязь между увеличением стволовой биомассы китайской сосны (Pinus tabulaeformis) и изменением климатических факторов в течении сезона роста. Результаты исследования опубликованы в журнале Trees — Structure and Function.

Ученые сравнивали прирост древесных растений в условиях различных температур и режимов увлажненности на разных высотах. Они проанализировали, как изменяется стволовая биомасса на основе данных, полученных благодаря специальным измерительным инструментам — дендрометрам с получасовым разрешением. Также учитывались данные древесно-кольцевых хронологий.

Оказалось, что деревья, произрастающие в нижней части высотного трансекта (поперечного разреза через участок местности), раньше завершают камбиальную активность (перестают продуцировать новые клетки), а значит, имеют более короткий сезон роста. Более того, скорость роста таких деревьев заметно ниже по сравнению с их родственниками в высотной части экспериментальной площади. Возможно, дело в большей чувствительности деревьев к сезонной засухе и летним температурам, которые проявляются на низких высотах интенсивнее.