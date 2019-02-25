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Названа польза глобального потепления 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: Reuters
Группа ученых из Института физики атмосферы Китайской академии наук выяснила, что в текущем столетии в некоторых засушливых регионах Земли увеличится количество водных ресурсов из-за усиления осадков в результате глобального потепления. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Исследователи уточнили прогнозы изменения климата в Сахеле — полузасушливом регионе в Африке, для которого характерено наличие саванн и который является переходной зоной между пустыней Сахара и более плодородными землями на юге.
Сахель чувствителен к изменению осадков, здесь часты сильные засухи, которые приводят к масштабному голоду. Однако существующие климатические модели демонстрируют большую неопределенность в прогнозах о количестве дождей в будущем.
Оказалось, что такая неопределенность тесно связана с историческим моделированием осадков в Южной Азии и западной части севера Тихого океана. Учитывая это, специалисты откалибровали прогнозы и выяснили, что осадки в Сахеле усилятся на 109 процентов. Кроме того, на 119 процентов увеличится доступность водных ресурсов.
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Наука , Наука и техника , Погода , РАН
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