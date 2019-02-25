Названа польза глобального потепления

Группа ученых из Института физики атмосферы Китайской академии наук выяснила, что в текущем столетии в некоторых засушливых регионах Земли увеличится количество водных ресурсов из-за усиления осадков в результате глобального потепления. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи уточнили прогнозы изменения климата в Сахеле — полузасушливом регионе в Африке, для которого характерено наличие саванн и который является переходной зоной между пустыней Сахара и более плодородными землями на юге.

Сахель чувствителен к изменению осадков, здесь часты сильные засухи, которые приводят к масштабному голоду. Однако существующие климатические модели демонстрируют большую неопределенность в прогнозах о количестве дождей в будущем.

Оказалось, что такая неопределенность тесно связана с историческим моделированием осадков в Южной Азии и западной части севера Тихого океана. Учитывая это, специалисты откалибровали прогнозы и выяснили, что осадки в Сахеле усилятся на 109 процентов. Кроме того, на 119 процентов увеличится доступность водных ресурсов.