Дружелюбные и нервные: как хозяева влияют на личность питомца

Характер хозяина влияет на личность питомца — теперь это подтверждено научно. У общительных людей — добрые и активные собаки и кошки, у невротиков — тревожные и агрессивные, установили ученые. Теперь они собираются выяснить, как именно характер владельца формирует личность животного.

Гуляя с собаками, играя с ними, поощряя их за одни действия и наказывая за другие, мы формируем их личность. У собак, как и у людей, есть черты, которые определяют их реакцию в тех или иных ситуациях. И, как и у человека, личность собаки может меняться с течением времени, выяснили специалисты из Университета штата Мичиган. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Research in Personality.

«Когда у людей в жизни случаются перемены, могут измениться и черты их личности. Мы обнаружили, что это происходит и собаками, — говорит профессор психологии Уильям Чопик, ведущий автор исследования. — Мы ожидали, что собаки будут достаточно стабильными в личностном плане, потому что в их образе жизни нет таких перемен, как у людей, но на самом деле они сильно меняются».

Кроме того, изменения в личности собаки влияют на ее будущее — насколько она будет привязана к хозяину, будет ли кусачей и даже к каким хроническим болезням будет предрасположена.

Авторы работы опросили владельцев более 1600 собак 50 разных пород в возрасте от нескольких недель до 15 лет. Владельцы ответили на ряд вопросов о характерах своих собак и как они менялись с возрастом, а также на вопросы о своей собственной личности.

«Мы обнаружили корреляции в трех основных областях, — говорит Чопик. — Возраст и личность, сходство личности человека и собаки и влияние личности собаки на качество ее отношений с владельцем. Так, собак постарше гораздо сложнее дрессировать, мы обнаружили, что лучше всего делать это в возрасте полугода, когда собака уже перестает быть легковозбудимым щенком, но ее поведение еще не устоялось до конца».

Единственной чертой, которая не менялась у собак с возрастом, оказалась склонность к тревоге и страху.

Экстраверты оценили своих собак как возбудимых и активных, в то время как люди, часто испытывающие негативные эмоции, описали своих питомцев как более боязливых и менее восприимчивых к дрессировке. Те, кто считал себя доброжелательными, оценил своих собак как довольно смелых и неагрессивных по отношению к людям и животным.

Те из владельцев собак, которые были довольны своими отношениями с питомцем, отметили, что их собаки более активные и покладистые. Впрочем, агрессивность и беспокойность собаки не влияли на возможность ее владельца испытывать радость от их общения.

«Дрессировка была связана с более позитивными личностными качествами на протяжении всей жизни собаки», — отмечает Чопик. В будущем он намерен изучить, как на характер собаки влияет окружающая ее среда.

«Например, вы берете собаку из приюта, — говорит он. — Некоторые черты ее характера обусловлены биологией и устойчивы к изменениям, но вот она оказывается в среде, где ее любят, развлекают, гуляют с ней. Собака может стать более расслабленной и общительной. Теперь, когда мы знаем, что личность собаки способна меняться, мы хотим выяснить, как и почему это происходит».

Характер и образ жизни хозяев влияет не только на собак, но и на кошек, выяснили ученые из Университета Линкольна. Если кошка страдает от избыточного веса или неадекватно себя ведет, хозяевам стоит искать корень проблемы в себе, отмечают они. Исследование было опубликовано в журнале PLOS ONE.

Авторы работы опросили владельцев более 3000 кошек в Великобритании, выяснив особенности личности хозяев и поведения, здоровья и образа жизни кошек.

Оказалось, что у невротиков чаще всего встречались животные с проблемами в поведении. Если владелец был склонен часто испытывать страх, беспокойство, гнев, страдать от депрессии и одиночества, то и кошка перенимала его черты и становилась более агрессивной, тревожной и боязливой. Кроме того, кошки невротиков чаще страдали от связанных со стрессом заболеваний и лишнего веса.

У более уравновешенных и здоровых хозяев кошки тоже были спокойными и счастливыми.