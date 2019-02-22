Учёные обнаружили «шлейф» карликовой галактики, разорванной приливными силами Млечного Пути

Учёные обнаружили остатки звёздного скопления, разорванного гравитационными силами Млечного Пути около 1 млрд лет назад. Объект находится в 326 световых годах от Земли и состоит из более чем 4 тыс. светил, обращающихся вокруг центра нашей галактики. Длина звёздной «реки» достигает 1,3 тыс. световых лет, а ширина — 160 световых лет. Открытие удалось сделать благодаря данным телескопа Gaia, которые помогли создать самую точную и подробную 3D-карту Млечного Пути.

Учёные из Венского университета обнаружили новый звёздный поток — остатки звёздного скопления, разорванного гравитационными силами Млечного Пути около 1 млрд лет назад. Объект находится примерно в 326 световых годах от Земли — по космическим меркам совсем недалеко — и состоит из более чем 4 тыс. светил, обращающихся вокруг центра нашей галактики. Длина этой звёздной «реки» достигает 1,3 тыс. световых лет, а ширина — 160 световых лет.

«Обнаруживать близлежащие звёздные потоки так же непросто, как разыскивать иголку в стоге сена. Недавняя «находка» астрономов присутствует в их поле зрения давно, поскольку «покрывает» собой наибольшую часть ночного неба — просто понимание того, что они наблюдают именно звёздный поток, пришло к ним только сейчас», — сообщил автор исследования Жуан Алвес.

Открытие удалось сделать благодаря данным телескопа «Гея» (Gaia) о местоположении и движении более 1 млрд звёзд нашей галактики. С помощью этой информации учёные смогли составить самую точную и подробную трёхмерную карту Млечного Пути.

© Stefan Meingast, ESA/Gaia/DPAC /// Звёздный поток на карте Млечного Пути

Отметим, что на данный момент астрономам известно 15 звёздных потоков в Млечном Пути. Все они являются «остатками» шарового звёздного скопления или карликовой галактики, разорванного гравитационными силами Млечного Пути в далёком прошлом.

«Большинство звёздных скоплений галактического диска после рождения начинают стремительно рассеиваться из-за того, что звёзд в них слишком мало для формирования достаточного гравитационного потенциала. Иными словами, им не хватает «клея», который удерживал бы звёзды близко друг к другу. Однако оказалось, что даже в непосредственной близости от Солнца имеется несколько кластеров со звёздной массой, достаточной для того, чтобы звёзды оставались «связанными» друг с другом в течение нескольких сотен миллионов лет», — пояснил автор исследования Стефан Мейнгаст.

В будущем авторы исследования планируют найти новые звёздные скопления с помощью базы данных телескопа Gaia.