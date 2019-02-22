«Книгу бытия» запустил на Луну Израиль 

К космическим державам присоединился Израиль. 22 февраля с мыса Канаверал в штате Флорида (США) стартовала ракета-носитель SpaceX Falcon 9, который доставит на Луну израильский аппарат Beresheet (в переводе с иврита «Книга бытия»). Аппарат проведёт на поверхности нашего спутника два дня. За это время ему предстоит провести фото— и видеосъёмку и изучить магнитное поле Луны. Beresheet разработан негосударственной организацией на средства частных инвесторов. Создание беспилотного аппарата обошлось в 90 миллионов долларов, из которых правительство страны предоставило лишь 2 миллиона.