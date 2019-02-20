Объяснено появление Стоунхенджа

Ученые Университетского колледжа Лондона изучили карьер, в котором добывались голубые камни для строительства Стоунхенджа, и определили, каким образом происходила добыча монолитов. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Согласно выводу исследователей, материал для возведения одного из самых загадочных памятников в мировой истории был привезен из карьеров Уэльса в 230 км к западу от стройплощадки. Пик добычи голубых камней пришелся на вторую половину четвертого тысячелетия до нашей эры.

Месторождение представляет собой сформированные естественным образом колонны долерита. В отличие от обелисков и блоков в Древнем Египте, их было легко выдолбить из скалы, загоняя клинья в промежутки между ними.

Необработанные монолиты, извлеченные из стен карьера, опускали на каменные или земляные платформы, служившие погрузочными площадками. Клинья были изготовлены из относительно мягкого аргиллита, чтобы не допустить случайного повреждения долеритовой колонны.

Кусочки каменного угля, обнаруженные в карьере, позволили определить ориентировочное время использования месторождения — около трех тысяч лет до нашей эры, что совпадает с датировкой Стоунхенджа.

Стоунхендж расположен в британском Уилтшире. Наиболее тяжелые его камни весят 30-40 тонн.