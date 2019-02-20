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Ученые доказали, что представления о прошлом влияют на понимание безопасности 

ТАСС 1 час назад
Фото: Public domain
Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) в составе международной группы исследователей доказали, что коллективная память, то есть общепринятые представления о прошлом, влияют на то, как понимается безопасность в обществе. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ
"Исследователи проанализировали современные кейсы, включающие представления о конфликтах последнего столетия, а также о том, как они используются в практиках конструирования идеи безопасности, доказав взаимосвязь между коллективной памятью и представлениями о безопасности. Не менее значимый результат заключается в осознании того, что профессиональное сообщество историков несет ответственность не только за формирование образа прошлого, но и за те смыслы безопасности, которые сложились в обществе", — говорится в сообщении.
Группа исследователей из Голландии, Германии, Польши, Австрии под руководством директора института истории и международных отношений ЮФУ Виктора Апрыщенко в 2015-2018 году реализовала проект, посвященный влиянию коллективной памяти на представления о безопасности в Европе, включая Россию. Под коллективной памятью ученые понимают комплекс массовых представлений о прошлом, возникающих и трансформирующихся в особых социокультурных условиях. Отмечается, что представления о прошлом могут меняться.
В ходе работы исследователи разработали "модель секьюритизации" (модель безопасности), которая описывает взаимодействие между тремя переменными: коллективной памятью, идентичностью и представлениями о безопасности. В этой модели уровень безопасности, измеряемый официальными показателями и индивидуальными чувствами, связан с разными формами идентичности и механизмом формирования памяти.
Результаты исследования, как отмечают авторы работы, могут быть использованы не только в академических курсах и программах, но и в деятельности аналитических центров и международных организаций при планировании стратегии разрешения конфликтов, стратегии формирования единого евразийского пространства, для выработки рекомендаций в сфере внутренней и внешней политики, образования и культуры.
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