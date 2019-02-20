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Ракета «Союз-2.1в» выполнит еще два пуска до завершения испытаний 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Роскосмос
Ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" выполнит ещё два пуска с космодрома Плесецк для завершения лётных испытаний, сообщил начальник штаба — замкомандующего космическими войсками Воздушно-космических сил, генерал-майор Игорь Морозов.
Ранее сообщалось, что лётные испытания ракеты "Союз-2.1в" потребуют пяти пусков, из которых четыре уже выполнено.
"Союз-2" лёгкого класса проходит лётные испытания, в рамках которых в 2019 году планируется пуск ещё двух ракет-носителей. По их результатам запланировано завершение лётных испытаний", — приводятся его слова в газете "Красная Звезда".
Ранее о двух планирующихся в первой половине 2019 года пусках ракеты "Союз-2.1в" сообщал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В 2013–2018 годах было выполнено четыре пуска "Союза-2.1в" с космодрома Плесецк. Во время одного из пусков в декабре 2015 года из-за отказа системы отделения спутник "Канопус-СТ" не отделился от разгонного блока "Волга" и вместе с ним сошел с орбиты.
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Наука , Наука и техника , ИГОРЬ МОРОЗОВ , РИА Новости , Плесецк
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