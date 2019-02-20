Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые выяснили, кто оставил загадочный след в Гибралтаре 

ТК «Звезда» + ещё 7
Фото: unisevilla, Instagram
Для установления этой информации эксперты проанализировали след с помощью метода оптического датирования.
Международная группа ученых выяснила, кому может принадлежать таинственный след в Гибралтаре, оставленный около тридцати тысяч лет назад. Для установления этой информации эксперты проанализировали след с помощью метода оптического датирования.
Как сообщается на портале Science Alert, этот метод способен установить время, в которое исследуемые образцы в последний раз подвергались воздействию солнца. Выяснилось, что загадочный гибралтарский след был оставлен около 28 тысяч лет назад с погрешностью в три тысячи лет.
Длина отпечатка стопы существа равняется 17 сантиметров. Отсюда следует вывод, что его рост составлял от 106 до 126 сантиметров. Согласно основной версии ученых, из полученных данных следует, что отпечаток был оставлен представителем одной из последних популяцией неандертальцев. Ранее предполагалось, что они исчезли около сорока тысяч лет назад, однако это предположение могло оказаться ложным.
Однако в другом научном исследовании допускается, что рядом с нынешним Гибралтаром в тот период уже могли обитать люди вида «Человек разумный». Таким образом, существует вероятность того, что загадочный след мог быть оставлен человек современного вида.
ТК «Звезда»: последние новости
Ученые нашли в глубинах космоса возможную «колыбель жизни» Стало известно, кто построил Стоунхендж «Это не гумпомощь»: МИД Кубы обвинил США в переброске войск к Венесуэле
Комментарии3
Наука , Наука и техника , Технологии , Гибралтар
Читайте также
Видео
Удар по Лондону: Россия направила Британии ноту
В мире Европа
Новое «преступление» РФ и другие события дня
В мире
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Умер Борис Яшин
Общество
Малышева высказалась о штрафе за нарушения в клинике
Шоу-бизнес
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
МИД отреагировал на разрыв США диалогов с Россией
Политика
В Черное море вошли корабли НАТО
Оружие Армия
В США взбунтовались против Трампа
США Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение