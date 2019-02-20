Ученые выяснили, кто оставил загадочный след в Гибралтаре

Для установления этой информации эксперты проанализировали след с помощью метода оптического датирования.

Международная группа ученых выяснила, кому может принадлежать таинственный след в Гибралтаре , оставленный около тридцати тысяч лет назад. Для установления этой информации эксперты проанализировали след с помощью метода оптического датирования.

Как сообщается на портале Science Alert, этот метод способен установить время, в которое исследуемые образцы в последний раз подвергались воздействию солнца. Выяснилось, что загадочный гибралтарский след был оставлен около 28 тысяч лет назад с погрешностью в три тысячи лет.

Длина отпечатка стопы существа равняется 17 сантиметров. Отсюда следует вывод, что его рост составлял от 106 до 126 сантиметров. Согласно основной версии ученых, из полученных данных следует, что отпечаток был оставлен представителем одной из последних популяцией неандертальцев. Ранее предполагалось, что они исчезли около сорока тысяч лет назад, однако это предположение могло оказаться ложным.

Однако в другом научном исследовании допускается, что рядом с нынешним Гибралтаром в тот период уже могли обитать люди вида «Человек разумный». Таким образом, существует вероятность того, что загадочный след мог быть оставлен человек современного вида.