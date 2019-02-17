Пошли на сближение: Венера встретится с Сатурном

Утром 18 февраля россияне смогут увидеть сближение Венеры и Сатурна. Подробнее об этом астрономическом явлении рассказывает «Газета.Ru»

18 февраля россияне смогут рассмотреть редкое астрономическое явление — сближение Венеры и Сатурна, их будет разделять всего один градус (два лунных диска).

Сближение — это видимое прохождение одного небесного объекта (обычно звезды или планеты) вблизи другого на небесной сфере. Угловое расстояние между светилами при сближении составляет менее 6–7 градусов.

Сближение Сатурна и Венеры можно будет увидеть в предрассветные часы, с 6:30 до 7:30 утра, над юго-восточным горизонтом.

Правее (южнее) и выше над горизонтом планеты будет сопровождать Юпитер и красный Антарес — ярчайшая звезда в созвездии Скорпион.

В 2019 году произойдет два сближения Венеры и Сатурна: 18 февраля (утром) и 11 декабря (на вечернем небе). 11 декабря планеты будет разделять почти 2 градуса.

Хотя с Земли Венера и Сатурн будут видны почти на одной линии обзора, в космосе эти планеты находятся очень далеко друг от друга. Венера — вторая планета от Солнца, а Сатурн обращается шестым. Он является самой дальней планетой, которую земляне могут легко увидеть невооруженным глазом.

Сейчас Сатурн находится на расстоянии почти 11 астрономических единиц (примерно 1,65 миллиарда километров) от Земли, а Венеру от Земли отделяет около одной астрономической величины (расстояние, равное дистанции от Земли до Солнца).

В 2019 году Юпитер, Венера и Сатурн будут видны на утреннем небе в течение многих месяцев.

Юпитер и Сатурн постепенно будут подниматься над южным горизонтом все раньше и раньше восхода, а Венера наоборот, будет постепенно приближаться к Солнцу.

Ожидаются в 2019 году и другие астрономические явления. Солнечное затмение в этом году ожидается второго июля, но тут жителям России не повезло. Затмение увидят только в Чили и Аргентине.

Зато в июле россияне, в том числе москвичи, смогут наблюдать кольца Сатурна и его крупнейший спутник Титан, поскольку планета окажется очень близко к Земле.

11 ноября произойдет еще одно необычное астрономическое явление, такие случаются около дюжины раз за сто лет. Меркурий встанет на одну линию с Солнцем и его можно будет наблюдать как маленькую черную точку на фоне яркой звезды. Это явление будет длиться порядка четырех часов, поэтому для длительных наблюдений стоит позаботиться о защите для глаз.

А 13 февраля москвичи могли наблюдать сближение Марса с Ураном. Оно произошло около 21:00 мск, расстояние между планетами составило примерно два лунных диска. Марс легко было увидеть по характерному оранжевому свечению, Уран же был виден в ночном небе как очень тусклая звезда.

Диаметр Урана почти в 7,5 раз больше диаметра Марса, он находится в 12,5 раз дальше от Земли, чем Марс.

Уран часто называют «планетой-лежебокой» из-за того, что его ось наклонена, поэтому он обращается вокруг Солнца, лежа на боку.

Также в январе над Россией взошла «кровавая» Луна. 21 января произошло полное затмение, видимое на территории России. Луна в ходе своего движения по орбите погрузилась в северную часть тени Земли на 1 час 03 минуты. Земная тень полностью затмили видимую поверхность Луны, придав спутнику красновато-бурый оттенок.

Цвет затмения зависит от состояния верхних слоев земной атмосферы, поскольку только прошедший сквозь нее свет освещает Луну во время полного затмения. Если сравнить снимки полных лунных затмений разных лет, то легко увидеть разницу в цвете. Такие цвета Луна приобретает во время затмений благодаря тому, что синий свет сильнее рассеивается и поглощается атмосферой, чем красный, и в область земной тени в основном проникают красные лучи, поэтому никогда нельзя наблюдать, скажем, синего или зеленого лунного затмения. Степень яркости и окраска Луны во время затмения зависит от состава верхних слоев земной атмосферы их чистоты и прозрачности.

Кроме того, в конце января японские ученые обнаружили рядом с Плутоном необычный объект. Более семидесяти лет назад астрономы начали предполагать наличие определенного типа объектов, которыми могут быть населены окраины Солнечной системы. Относительно небольшие в размерах, эти тела в далеком прошлом могли играть ключевую роль в формировании планет, составляющих ее в наши дни. Объекты эти относительно невелики — от 1 до 10 километров, и потому чрезвычайно сложно их обнаружить даже при помощи мощных современных телескопов.

Однако, несмотря на сложности, группе астрономов из Национальной астрономической обсерватории Японии впервые удалось открыть такой объект.

По оценкам, его диаметр составляет порядка 1,3 километров и находится он недалеко от орбиты Плутона.

Открытие этого тела может знаменовать начало обнаружения нового класса тел, вращающихся в Поясе Койпера. Это область, начинающаяся за орбитой Нептуна (30 астрономических единиц), в которой находятся малые ледяные тела, оставшиеся после формирования Солнечной системы, простирается на сотни астрономических единиц.