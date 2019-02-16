Древнее захоронение найдено в Грузии

На окраине Тбилиси местные жители обнаружили захоронение, которому, по предварительным оценкам, может быть несколько тысяч лет. О находке сообщила Археологическая служба Национального агентства защиты культурного наследия.

Кладбище нашли в пластах земли, которую размыло в результате повреждения дренажной трубы.

«В ходе первичного осмотра обнаруженного объекта выявлены четыре могильника, в которых находилась керамическая посуда и металлические украшения», — сказано в сообщении на сайте агентства.

По мнению специалистов, найденные предметы культурного наследия могут относиться к эллинистической эпохе (концу IV в. до н.э.). Подтвердить или опровергнуть это должна экспертиза.

Ранее, как сообщал News.ru, старинное кладбище нашли в Египте. На месте захоронения было обнаружено 40 мумий и 3 каменных саркофага.