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Древнее захоронение найдено в Грузии 

News.ru + ещё 1 48 минут назад
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
На окраине Тбилиси местные жители обнаружили захоронение, которому, по предварительным оценкам, может быть несколько тысяч лет. О находке сообщила Археологическая служба Национального агентства защиты культурного наследия.
Кладбище нашли в пластах земли, которую размыло в результате повреждения дренажной трубы.
«В ходе первичного осмотра обнаруженного объекта выявлены четыре могильника, в которых находилась керамическая посуда и металлические украшения», — сказано в сообщении на сайте агентства.
По мнению специалистов, найденные предметы культурного наследия могут относиться к эллинистической эпохе (концу IV в. до н.э.). Подтвердить или опровергнуть это должна экспертиза.
Ранее, как сообщал News.ru, старинное кладбище нашли в Египте. На месте захоронения было обнаружено 40 мумий и 3 каменных саркофага.
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Наука , Наука и техника , Тбилиси
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