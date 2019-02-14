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NASA потеряло марсоход 

Рамблер 41 минуту назад
Марсоход Opportunity приземлился на поверхность Красной планеты в январе 2004 года. НАСА рассчитывало, что аппарат проработает три месяца и проедет около 100 метров. К началу 2018 года марсоход продолжал исправно поставлять данные, превысив запланированный срок работы в 55 раз. Летом 2018 года на Марсе началась пылевая буря, из-за которой солнечный свет перестал поступать на солнечные батареи Opportunity, поэтому аппарат перешёл в спящий режим и перестал выходит на связь. Специалисты НАСА провели более 800 попыток связаться с марсоходом, но он так и не ответил. Сейчас НАСА официально признало, что Opportunity потерян.
Наука , Видео , Наука и техника , Общество , NASA
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