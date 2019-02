«Это загадка»: что за вспышки увидел спутник «Ломоносов»

Эльвы, спрайты, голубые джеты и кое-что новенькое — все это увидел из космоса в атмосфере спутник МГУ «Ломоносов». О природе загадочных мерцаний «Газете.Ru» рассказал директор Научно-исследовательского института ядерной физики им. Скобельцына МГУ Михаил Панасюк.

— Михаил Игоревич, в своем недавнем интервью вы упомянули о неизвестных науке вспышках, которые наряду с известными спрайтами и эльвами были замечены ультрафиолетовым телескопом ТУС на борту спутника МГУ «Ломоносов». Расскажите про первые из них — спрайты? Правда ли, что для вас они не цель, а скорее помеха?

— В данном эксперименте — да, поскольку нам приходится отлавливать полезный сигнал (вспышки от взаимодействия космических лучей с атмосферой) на фоне шумов, которыми являются все так называемые транзиентные явления.

История спрайтов началась в 90-х годах прошлого века с наземных наблюдений, первые были проведены во Франции . Тогда в горах были установлены оптические телескопы, и когда их направили на горизонт, были открыты кратковременные свечения — в ультрафиолетовом, а позднее в красном и инфракрасном диапазонах.

Чем эти вспышки привлекли внимание — это своей кратковременностью, длятся они миллисекунды. При этом наблюдаются они на высотах от 20 до нескольких десятков километров — до ста, может, чуть выше. После этого начались космические эксперименты, большой прогресс в этом был достигнут нашими тайваньскими коллегами, которые запустили спутник, специально нацеленный на изучение транзиентных явлений и в середине нулевых годов они получили отличные результаты.

А в 2005 году на эти явления натолкнулись мы, причем случайно, так как готовили аппаратуру для нашего спутника «Ломоносов» и использовали фотоумножители (ФЭУ), которые нам надо было «обкатать» в космосе. Для них мы создали очень быструю электронику и использовали их на наших университетских спутниках «Татьяна-1», «Татьяна-2» и «Вернов».

Спрайты — это такие локальные взрывы, свечения, они имеют медузообразную форму диаметром несколько километров. Это гигантские кольца свечения, которые наблюдаются на расстоянии сотен километров.

— Расскажите про эльфов. Или правильнее — эльвов?

— Правильно «эльвы». Очень часто в литературе пишут эльфы. На самом деле это аббревиатура от Emission of Light and Very Low-Frequency perturbations due to Electromagnetic Pulse Sources. Эльфы встречаются даже в научной литературе, но это жаргон, и я даже своих сотрудников поправлял, показывал, откуда оно происходит.

— В чем их отличие от спрайтов?

— Отличия в том, что они имеют совершенно отличную форму. Если спрайты — это каплеобразные структуры, то эльвы это кольцеобразные образования в диаметре до сотни километров. Мы видим волну, иногда две волны света, бегущие от центрального источника, видим отражения этих волн.

Эльвы — менее изученное природное явление, чем спрайты и, возможно, их появление синхронно, но физический механизм генерациии — разный. Оба явления связаны с высвечиванием азота на высотах в десятки километров, где его содержание достаточно велико (отсюда— ультрафиолет доминирует). Иногда в спрайтах присутствует красны оттенок, что свидетельствует об их генерации на более низких высотах.

Надо иметь в виду, что космические эксперименты не позволяют точно локализовать высоту, если прибор не направлен на горизонт. У нас такого эксперимента не было, подобный эксперимент Роскосмос когда-то ставил на МКС.

— Что можно сказать о частоте таких явлений?

— Это довольно редкие явления, но частоте они должны быть сопоставимы с грозовыми явлениями. При этом надо учесть, что наши приборы обладают неким «мертвым» временем — когда прибор регистрирует одно явление, то в течение какого-то времени T мы не можем регистрировать другое, прибор «затыкается».

Для этих транзиентных явлений — спрайтов, эльвов и голубых джетов у нас есть стандартная физическая модель, которая описывает их генерацию. И эта модель связана с проявлениями атмосферного электричества, когда электрическое поле возрастает в результате грозовой активности.

То есть подавляющее большинство этих вспышек над областями грозовой активности.

Кстати они видны не только в ультрафиолетовом диапазоне, но и в гамма.

— Наконец, расскажите про новый, ранее не известный тип вспышек в атмосфере?

— Мы натолкнулись на них еще до полета «Ломоносова» — на «Татьянах», на «Вернове». На фоне свойств известных транзиентов — спрайтов, эльвов, голубых джетов, которые привязаны к областям грозовой активности — мы наблюдали малоинтенсивные события, вспышки света вне гроз. Мы обратили на них внимание, опубликовали много работ, но когда запустили «Ломоносова» с более мощной аппаратурой, мы натолкнулись на новый класс явлений, который не можем связать с атмосферным электричеством.

Это очень энергичные явления, которые происходят над областями вне грозовой активности. Мы можем утверждать, что рядом с этими явлениями на расстояниях тысячи километров нет никакого облачного покрова. Высоту мы можем определить лишь приблизительно — десятки километров. По форме они напоминают спрайты, за все время мы зарегистрировали всего один –два десятка таких явлений.

То есть речь идет о высотных взрывах огромной мощности.

На самом деле такие явления могут быть вызваны космическими энергичными частицами, космическими лучами, на поиск которых и был нацелен телескоп ТУС.

Но они отличаются от ожидаемого следа от космических частиц своей большей длительностью. Космические частицы не могут так долго высвечивать атмосферу — обычно это длится десятки-сотни микросекунд. Новые же вспышки длятся миллисекунды, то есть на порядок дольше. Как понять их природу — в этом и состоит загадка. Тут может быть и природное и антропогенное объяснение.