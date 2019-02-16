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Ученые выяснили, кто ввел моду на мегалиты 

РИА Новости + ещё 7 22 минуты назад
Фото: CC BY 2.0 / LASZLO ILYES / Stonehenge Rocks!
Шведские ученые из Гётеборгского университета выяснили, что распространению мегалитических построек, к которым относится знаменитый Стоунхендж, способствовали моряки, сообщает New Scientist.
В последние десятилетия существовало две основных теории происхождения каменных сооружений, известных как мегалиты. Одни ученые считали, что постройки появились одновременно и независимо друг от друга. Другие придерживались точки зрения, что изначально мегалиты были построены в одном месте, а далее мода на их строительство распространилась на другие территории.
Ученые из Гётеборгского университета — сторонники второй версии. Они выяснили, что традиция появилась около 4 500 года до нашей эры на северо-западе Франции, а в следующие две тысячи лет благодаря морякам она распространилась в странах, находящихся рядом с морскими путями, — в Средиземноморье и на побережье Атлантического океана.
Также характер распространения мегалитов позволяет предположить, что мореплавание появилось гораздо раньше, чем считалось до этого.
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