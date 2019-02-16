Ученые выяснили, кто ввел моду на мегалиты

Шведские ученые из Гётеборгского университета выяснили, что распространению мегалитических построек, к которым относится знаменитый Стоунхендж, способствовали моряки, сообщает New Scientist.

В последние десятилетия существовало две основных теории происхождения каменных сооружений, известных как мегалиты. Одни ученые считали, что постройки появились одновременно и независимо друг от друга. Другие придерживались точки зрения, что изначально мегалиты были построены в одном месте, а далее мода на их строительство распространилась на другие территории.

Ученые из Гётеборгского университета — сторонники второй версии. Они выяснили, что традиция появилась около 4 500 года до нашей эры на северо-западе Франции, а в следующие две тысячи лет благодаря морякам она распространилась в странах, находящихся рядом с морскими путями, — в Средиземноморье и на побережье Атлантического океана.

Также характер распространения мегалитов позволяет предположить, что мореплавание появилось гораздо раньше, чем считалось до этого.