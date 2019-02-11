Российский спутник нашел в атмосфере Земли неведомые науке явления

Ультрафиолетовый телескоп, установленный на запущенном в 2016 году российском спутнике "Ломоносов", обнаружил в земной атмосфере мощные световые "взрывы", природа которых пока неизвестна, заявил в интервью РИА Новости директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.

"С помощью телескопа мы получили более значимые результаты, чем ожидали. Похоже, мы натолкнулись на новые физические явления… Мы не знаем пока какова их физическая природа… К примеру, во время полета "Ломоносова" на высоте нескольких десятков километров мы несколько раз регистрировали световой "взрыв" огромной мощности. А под ним все чисто, никаких гроз и облаков! Что вызывает "взрыв" — вопрос открытый", — сказал он.

Панасюк объяснил, что вся атмосфера Земли светится всплесками ультрафиолетового излучения, часть из которых ученым известна — это спрайты (электрические разряды в мезосфере и термосфере) и эльвы (огромные слабосветящиеся вспышки в верхней части грозового облака).

Между тем он сообщил, что регистрировать с помощью телескопа ТУС на "Ломоносове" космические лучи предельно высоких энергий оказалось сложнее, чем предполагалось, так как атмосфера Земли очень "засорена" различными вспышками.

"Среди таких вспышек есть как природные явления, так и антропогенные — например, мы пролетаем над аэропортом и "видим" сигнальные огни. Наш телескоп регистрирует и огни городов, а также обнаруживает воздействие мощных радиостанций на верхнюю атмосферу. Все это нам, конечно, мешает в поисках следов космических частиц. Но мы научились выделять те природные явления, которые нам нужны", — пояснил директор института ядерной физики.

Космический аппарат "Ломоносов" был изготовлен корпорацией ВНИИЭМ по заказу МГУ. Спутник был выведен на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1а" в апреле 2016 года во время первого в истории пуска с космодрома "Восточный".

"Ломоносов" занимается изучением транзиентных световых явлений (кратковременные вспышки) в верхней части атмосферы Земли и радиационных характеристик земной магнитосферы. Его масса составляет 625 килограммов. Спутник оснащен космическим телескопом для измерения энергетического спектра и химического состава космических лучей предельно высоких энергий с околоземной орбиты. Кроме того, на борту установлены комплексы приборов по исследованию космических гамма-всплесков и ближней магнитосферы Земли.

В ноябре 2018 года в работе научной аппаратуры спутника возникли проблемы, которые пока не решены.