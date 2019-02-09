Вечно молодой. Ученые выяснили, какие люди стареют медленно

Одни за год стареют как за три, для других время словно течет медленнее. Чаще всего дело в наследственности, но не только. Согласно сразу нескольким исследованиям, продлить молодость клеток и всего организма можно собственными силами.

Не все стареют одинаково

В 2015 году международная группа ученых из Университета Дьюка, Еврейского университета в Иерусалиме и Королевского колледжа в Лондоне анализировала данные примерно тысячи жителей небольшого новозеландского города Данидин , родившихся в 1972-1973 годах. На тот момент участникам эксперимента было от 26 до 38 лет, в течение двенадцати лет за ними пристально наблюдали.

В начале исследования геронтологи замерили у испытуемых длину теломер — концевых участков хромосом, которые укорачиваются при каждом делении клетки и считаются одной из главных причин старения организма. Затем на протяжении десятилетия по 18 биомаркерам (артериальное давление, скорость обмена веществ, уровень холестерина, работа печени, легких, почек и прочее) регулярно высчитывались биологический возраст участников и скорость старения организма. Кроме того, все добровольцы в 38 лет прошли тест на определение психологического возраста.

Оказалось, что некоторые испытуемые старели почти в три раза быстрее остальных, за двенадцать месяцев становясь как бы старше на три года. Другие, наоборот, "проживали" год за 16 с половиной месяцев. К моменту, когда участникам исследования исполнялось 38, их биологический возраст варьировался от 28 лет до 61 года.

По мнению авторов работы, скорость старения испытуемых только на 20 процентов зависела от генетики. Большее значение имели занятия спортом, правильное питание, регулярные медицинские обследования и отказ от курения. Кроме того, быстрее старели те, чей психологический возраст обгонял фактический.

Движение — жизнь

Частично выводы коллег подтвердили биологи из Калифорнийского университета. Наблюдая за образом жизни полутора тысяч пожилых женщин старше 64 лет, они выяснили, что те, кто мало двигается, стареют быстрее. Биологический возраст клеток тех, кто находился в сидячем положении больше десяти часов в сутки, в среднем был на восемь лет больше, чем у их более активных ровесниц.

Согласно исследованию бельгийских ученых, это может быть связано с тем, что физические упражнения и высокий уровень активности в пожилом возрасте активируют ген NFR1, защищающий концы молекул ДНК от повреждений.

Кроме того, занятия спортом повышают активность тимуса — вилочковой железы, в которой стволовые клетки превращаются в Т-лимфоциты. С годами этот орган уменьшается в размерах, но, как показали британские исследователи, только не у активно занимающихся спортом. У таких людей даже в преклонном возрасте тимус производит столько же клеток иммунной системы, сколько у молодых, а уровень холестерина в крови намного ниже, чем у неспортивных ровесников. Кроме того, у мужчин-спортсменов сохраняется высокое содержание тестостерона.

Меньше сахара, больше орехов

Верный способ продлить молодость — есть как можно меньше сладкого, считают английские и немецкие генетики. Они посадили дрозофил на диету с высоким содержанием сахара и обнаружили, что это повлияло на работу гена FOXO, связанного со старением.

Молодых плодовых мушек разделили на две группы. Одних кормили пищей с оптимальным содержанием сахара, а вторые получали еду, в которой сахара было в восемь раз больше нормы. Через три недели всех насекомых перевели на обычную диету. Тем не менее дрозофилы, переевшие в юном возрасте сладкого, умирали чаще, чем мушки из контрольной группы. Риск преждевременной смерти среди сладкоежек был выше почти на 50 процентов, и переход на здоровую пищу не улучшал выживаемость.

По мнению авторов работы, избыток сахара подавил нормальную активность гена FOXO (у дрозофил — dFOXO, аналог человеческого FOXO1), который связывают с процессами старения.

Вместо сахара ученые советуют продукты, богатые уролитином. Это соединение содержится в грецких орехах, гранатах и клубнике. После инъекций уролитина червячки-нематоды Caenorhabditis elegans живут в среднем на 45 процентов дольше, чем сородичи, а обыкновенные лабораторные мыши становятся на 42 процента выносливее.

Продолжительность жизни значительно увеличивает перец чили, точнее, содержащийся в нем алкалоид капсаицин. Он препятствует ожирению, уменьшает риск развития сердечно-сосудистых и легочных заболеваний.

Главное — не нервничать

Чем меньше человек нервничает, тем медленнее стареет, полагают американские генетики. Депрессия и стресс могут вызывать изменения в работе гена ANK3, отвечающего за функционирование клеточных мембран. В норме активность этого гена повышается с годами, что приводит к одряхлению тела. Однако у людей, переживших серьезный стресс, депрессию, пытавшихся покончить с собой, наблюдается повышенная активность ANK3 уже в молодом возрасте, что оборачивается преждевременным старением.

По мнению исследователей, ключ к долголетию может находиться именно в этом гене. Его отключение у нематод C. elegans значительно увеличило продолжительность их жизни. Похожим образом действовал и антидепрессант миансерин, снижавший активность ANK3 и продлевавший червям жизнь.