«Если мы продолжим употреблять мясо, на Земле будет больше наводнений и ураганов»

В последнее время всё чаще можно услышать, что высокий объём потребляемых продуктов животного происхождения оказывает негативное влияние как на благополучие животных, так и на окружающую среду. Однако ясность в том, насколько люди должны сократить потребление мясной продукции, чтобы избежать «катастрофического ущерба для планеты» появилась лишь недавно. Эксперты пришли к выводу, что потребление мяса должно быть сокращено более чем на 50%, а вот орехов, фруктов, овощей и бобовых следует есть в два раза больше.

Некоторые эксперты призывают к более радикальным изменениям в рационе. Согласно опубликованному в журнале Nature исследованию, чтобы избежать глобального потепления, вырубки лесов и нехватки воды, потребление мясной продукции нужно сократить на 90%. Какие бы цифры не приводили учёные, они сходятся во мнении касательно того, что для сохранения планеты всем проживающим на ней людям нужно резко снизить потребление мяса. Тем не менее, как этого можно достичь, пока не ясно.

Чрезмерное потребление мясной продукции, как и другие экологические кризисы следует решать посредством политических перемен. Тем не менее, большинство дискуссий о том, принимать ли в пищу продукты животного происхождения, основаны лишь на личном выборе. Самое большое изменение в этом плане на сегодняшний день, как уже можно было догадаться, произошло благодаря вегетарианцам или веганам. Их ответ на глобальный кризис заключается в замене говяжьего стейка на блюдо из цветной капусты.

Несмотря на то, что число вегетарианцев возросло, повысился общий объём потребления мяса. Это, в частности, связано с увеличением населения в мире. Именно по этой причине многие сегодня призывают к изменению подхода. К примеру, альтернативой вегетарианству называют флекситарианство — растительную диету, которая допускает потребление плоти животных в пищу. Её сторонники стремятся употреблять как можно меньшее количество продуктов животного происхождения, однако не исключают их из своего рациона. В то же время определённого количества потребляемого мяса для классификации флекситарианца не существует. Несмотря на то, что сторонники данной диеты нередко встречаются с критикой со стороны вегетарианцев, для них важнее побудить людей задуматься о том, что они могут сделать для сокращения потребления мяса в мире. Тенденция к диете с пониженным содержанием мяса во многом определяется молодыми людьми. По данным агентства Acosta, в настоящее время такого рациона придерживаются около четверти представителей поколения людей, родившихся в конце 80-х — начале 90-х годов. Одним из лидеров этого движения является Брайан Кейтмен. Он говорит, что его стремление побудить людей снизить потребление плоти животных основано на нескольких вещах: в частности, его беспокоят высокие цены на продукты, разрушение окружающей среды, болезни сердца, а также жестокое обращение с животными. По его мнению, сокращение потребления мяса может решить много проблем. Он также уверен в том, что не всю такую продукцию можно считать одинаковой — предпочтение лучше отдавать высококачественному, экологически чистому мясу, которое было произведено в гуманных по отношению к животным условиях.

«Как только вы поймете, что фабричное сельское хозяйство и производимая им продукция связаны со многими проблемами, которые наносят ущерб не только нам самим, но и другим, вы осознаете, что то, что выходит из ваших уст, так же важно, как и то, какая пища в них попадает», — цитирует The Guardian Кейтмена.

При этом он призвал поддерживать направленные на сокращения потребления мяса политические инициативы и поощрять рестораны, которые расширяют свое вегетарианское меню. Ведь даже эти небольшие действия помогут спасти планету.

В пользу предположения о том, что локальные изменения в сфере питания могут иметь глобальное влияние, говорят некоторые факты. К примеру, китайцы с высокими доходами отдают предпочтение в пользу мяса, так как берут пример с запада, где его употребляют состоятельные люди.

«Если вы скажете китайцу, что вы вегетарианец, он этого не поймёт. Однако если будет существовать достаточно большая группа людей, которая питается таким образом, и будет ясно, что её члены являются прогрессивными деятелями, а не жертвами, это станет сильным сигналом для таких стран как Китай, которые захотят наверстать упущенное», — считает доктор Марко Спрингманн, который возглавлял исследовательскую группу, опубликовавшую доклад в журнале Nature.

По его мнению, если люди постепенно не поменяют своё отношение к вопросам потребления мяса, ситуация в мире станет намного хуже.