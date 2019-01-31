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«Тяга усиливается»: алкоголь меняет ДНК 

Газета.Ru + ещё 1 48 минут назад
Фото: Газета.Ru
Злоупотребление алкоголем меняет гены так, что человека тянет к бутылке еще больше, выяснили американские ученые. Они надеются, что новые данные можно будет использовать при лечении алкоголизма.
Более ранние исследования уже показывали, что склонность к алкоголизму может быть обусловлена генетически. Однако теперь ученые из Ратгерского университета выяснили, что на функции генов, связанных с употреблением алкоголя, могут влиять чрезмерные его количества, создавая замкнутый круг и приводя к алкоголизму. Исследование было опубликовано в журнале Alcoholism: Clinical and Experimental Research.
Алкоголизм угрожает каждому пятому любителю выпивки, отмечают ученые. Это не так много, как в случае с никотиновой зависимостью, но больше, чем при кокаиновой и в два с лишним раза больше, чем при каннабиоидной.
Несмотря на то, что излишек алкоголя часто приводит к мучительному похмелью, человек снова и снова тянется к бутылке. Алкоголь снимает ограничения и стимулирует центры удовольствия. И, хотя большинство знают, когда им стоит остановиться, некоторые раз за разом стремятся получить новую дозу.
Многие исследования показывают, что склонность к злоупотреблению алкоголем обусловлена генетически и связана с тем, как организм метаболизирует алкоголь.
Так, в зависимости от вариаций генов ADH1B и ALDH2, влияющих на способность печени окислять этанол, человек может как получать от потребления алкоголя исключительно положительные впечатления и не мучиться похмельем, так и наоборот — ощущать симптомы похмелья уже вскоре после употребления алкоголя. В первом случае человек будет более предрасположен к формированию алкогольной зависимости.
Исследователи обратили внимание на еще один ген, Per2, участвующий в регуляции циркадных ритмов и некоторых функций мозга. Более ранние исследования на мышах показали, что его мутация способна запустить биохимические механизмы, которые вызывают пристрастие к алкоголю.
Также мутации этого гена были связаны с ростом употребления алкоголя среди мальчиков-подростков.
Ученые отобрали 47 добровольцев 21-50 лет, участвовавших в другом, более крупном исследовании поведения, связанного с алкоголем. Они изучили вариации Per2 в образцах их крови, а также исследовали мутации гена POMC, отвечающего за выработку прогормона (биологического предшественника гормона) проопиомеланокортина. Из него, в зависимости от места синтеза и конкретных стимулов, образуется сразу несколько видов гормонов, влияющих в том числе на опиоидные рецепторы.
Все участники исследования употребляли алкоголь — кто-то умеренно, кто-то чрезмерно. На протяжении трех дней добровольцы находились в больнице, где им показывали три вида изображений — связанные с алкоголем, вызывающие стресс и нейтральные. Им также показывали кружки с холодным пивом, которое они впоследствии попробовали. Так ученые хотели выяснить, повлиял ли на предпочтения добровольцев в количестве алкоголя просмотр изображений.
Как оказалось, «алкогольные» картинки мало на что влияли — те из участников, которые признались, что испытывают проблемы с алкоголем, выпивали больше остальных. А вот связь с генами прослеживалась хорошо — у тех, кто злоупотреблял алкоголем, наблюдалось метилирование (изменение ДНК без изменения нуклеотидной последовательности) Per2 и POMC, а также снижение их экспрессии.
Чем выше было потребление алкоголя, тем более выраженными были эти изменения.
«Мы обнаружили, что у людей, которые много пьют, ДНК может изменяться таким образом, что их тяга к алкоголю будет становиться еще сильнее, — говорит ведущий автор исследования Дипак Саркар. — Результаты нашей работы могут объяснить, почему зависимость от алкоголизма настолько сильна, и однажды внесут свой вклад в разработку новых способов лечения алкоголизма или мер по предотвращению развития зависимости».
Исследователи подчеркивают, что их выборка была слишком маленькой и результаты исследования важно будет воспроизвести с большим количеством участников. Также они отмечают, что алкоголь может быть не единственным фактором, влияющим на изменение ДНК — возможно, дело было в стрессе или еще каких-то неучтенных факторах. Кроме того, участники могли унаследовать гены в таком виде от родителей.
Тем не менее, принимая во внимание результаты других исследований, ученые полагают, что злоупотребление алкоголем ведет к эпигенетическим изменениям, которые, в свою очередь, повышают тягу к выпивке.
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