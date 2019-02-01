Найдены руины древнего затерянного мегаполиса

Археологи Университета Витватерсранда ( ЮАР ) нашли руины крупного города на окраине Йоханнесбурга . В этот древний мегаполис входило около 800 домохозяйств, в которых проживали не менее 10 тысяч представителей народа тсвана. Об этом сообщает издание Science Alert.

Открытие было сделано c помощью лидаров, которые позволяют создать трехмерную картину окружающего пространства на основе явлений поглощения и рассеяния электромагнитного излучения. В результате становится легко обнаружить различные детали поверхности, обычно неразличимые из-за густой растительности. Оказалось, что то, что ранее считалось небольшим скоплением каменных хижин, на самом деле было крупным и процветающим городом под названием Квененг, покинутым жителями около 200 лет назад.

По оценкам, площадь Квененга составляла приблизительно 20 квадратных километров, и он просуществовал с XV до XIX века. Пары камней, установленные параллельно друг к другу, указывают на наличие улиц и проходов для крупного рогатого скота. В центре города находились два крупных огороженных участка, которые занимали 10 тысяч квадратных метров. Ученые считают, что были краали — домохозяйства, вмещающие тысячи голов сельскохозяйственных животных.