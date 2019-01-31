Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты последствия Армагеддона для Москвы 

Lenta.ru + ещё 14 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Падение на Москву астероида Апофис приведет к полному уничтожению столицы России, передает ТАСС заявление заведующего лабораторией математического моделирования геофизических процессов Института динамики геосфер РАН, доктора физико-математических наук Валерия Шувалова.
«Если такое тело упадет на Москву в пределах Садового кольца, то в городе будет уничтожено все. Также серьезные разрушения будут на территории Московской области. А ионосферное излучение, наверное, всю Европу охватит», — сказал специалист.
По его словам, небесные тела, похожие на Апофис, падают на Землю каждые 10-100 тысяч лет, а в настоящее время у человечества нет средств изменить траекторию астероида.
В январе ученые Санкт-Петербургского государственного университета допустили падение Апофиса на Землю в 2068 году. Выводы специалистов раскритиковали коллеги.
Астероид (99942) Апофис обнаружили в июле 2004 года. Небесное тело в диаметре достигает 300 метров, а его околосолнечная орбита практически целиком находится внутри земной.
Ежегодно НАСА обнаруживает около 1,5 тысячи околоземных объектов. В настоящее время удалось отыскать примерно 90 процентов небесных тел размерами более 90 метров в поперечнике. Большинство новых околоземных объектов выявляется менее чем за 15 дней до их сближения с Землей.
Последние новости
Кремль высказался об изменении системы отбора сенаторов после ареста Арашукова Массовые хищения газа выявлены в Дагестане В России захотели ограничить гласность правосудия
Комментарии12
Наука , Наука и техника , Валерий Шувалов , РАН , NASA , ИТАР-ТАСС , Москва , Московская область
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Собянин обратился к москвичам
Новости Москвы
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Российский мэр попал на видео при получении взятки
Происшествия
BrainStorm показали клип «Мотив» с кадрами из фильма «7 ужинов»
Шоу-бизнес
России грозит отключение от интернета
Интернет Наука и техника
Российский Су-27 жестко отогнал истребитель НАТО
Армия Оружие
Иран показал копии американского стелс-беспилотника
Армия Оружие
Мать Собчак потребовали привлечь за разжигание розни
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение