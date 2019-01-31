Раскрыты последствия Армагеддона для Москвы

Падение на Москву астероида Апофис приведет к полному уничтожению столицы России, передает ТАСС заявление заведующего лабораторией математического моделирования геофизических процессов Института динамики геосфер РАН , доктора физико-математических наук Валерия Шувалова

«Если такое тело упадет на Москву в пределах Садового кольца, то в городе будет уничтожено все. Также серьезные разрушения будут на территории Московской области. А ионосферное излучение, наверное, всю Европу охватит», — сказал специалист.

По его словам, небесные тела, похожие на Апофис, падают на Землю каждые 10-100 тысяч лет, а в настоящее время у человечества нет средств изменить траекторию астероида.

В январе ученые Санкт-Петербургского государственного университета допустили падение Апофиса на Землю в 2068 году. Выводы специалистов раскритиковали коллеги.

Астероид (99942) Апофис обнаружили в июле 2004 года. Небесное тело в диаметре достигает 300 метров, а его околосолнечная орбита практически целиком находится внутри земной.