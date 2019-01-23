Ученые установили возраст Аральского моря

Группа американских и российских ученых выяснила, когда возникло Аральское море и как в нем жили различные организмы. Статья об этом опубликована в журнале Quaternary Science Reviews.

Ученые пробурили ряд скважин, в которых была вскрыта вся толща озерных осадков. По одной из скважин было получено 23 радиоуглеродных даты методом ускорительной масс-спектрометрии — это рекорд для всех работ, проведенных на Арале с 1950-ых годов. Также были изучены литология (состав отложений) и микрофауна (мелкие и микроскопические водные организмы с раковинами из карбоната кальция — остракоды и фораминиферы) Аральского моря.

Исследователи впервые надежно установили, что современное Аральское море (в размерах до 1970-ых годов, когда началось уменьшение площади водоема) появилось около 17,6 тыс. лет назад. Этот вывод сделан на основании серии радиоуглеродных дат по раковинам моллюсков и по раковинкам остракод, которые не подвергались переотложению, что иногда случается с более крупными и устойчивыми к разрушению раковин моллюсков.

Возникнув около 17,6 тыс. лет назад, Аральское море в месте бурения — то есть в северной части бывшей котловины — продолжало существовать практически до наших дней. На это указывает постоянное присутствие в отложениях раковин остракод и фораминифер, которые могли обитать только в условиях водной среды.

Исследователи также выяснили, что параметры водной массы в интервале 17,6-13 тыс. лет назад не оставались постоянными. Самая ранняя фаза развития Арала (17,6-15,3 тыс. лет назад) характеризовалась постоянным и обильным притоком речных вод в озерную котловину. Около 15,3-14 тыс. лет назад соленость воды значительно повысилась из-за уменьшения количества речных вод; пик осолонения приходится на 14,5-14 тыс. лет назад. Это отразилось в увеличении количества раковин остракоды Cyprideis torosa, способной выдержать практически любую соленость; она — единственная сохранившаяся в остатках Большого Арала из 13 видов остракод, которые когда-то населяли Аральское море. Около 14-13 тыс. лет назад воды озера снова стали слабосолеными.

Анализ геологического развития водосборного бассейна Аральского моря показал, что во время максимума последнего оледенения (около 18-23 тыс. лет назад) в горных ледниках Памира и Тянь-Шаня накопились большие массы льда, которые начали активно таять после 18 тыс. лет назад во время очередного глобального потепления. Тогда вода устремилась по руслам Амударьи и Сырдарьи и начала заполнять котловину, в которой и возникло современное Аральское море.