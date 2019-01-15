Ученые из США случайно открыли лекарство от болезни Альцгеймера

Американские биологи случайно нашли очень перспективное лекарство от болезни Альцгеймера, экспериментируя с новым препаратом для борьбы с последствиями инсультов. Итоги их опытов на мышах были представлены в журнале JEM.

"Этот препарат обладает нейрозащитными и противовоспалительными свойствами, что заставило нас проверить, как он повлияет на мозг мышей, страдавших от болезни Альцгеймера. Мы показали, что его можно использовать как очень эффективное средство для уничтожения бета-амилоида на ранних стадиях ее развития", — заявил Борислав Злокович из университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе (США).

Считается, что болезнь Альцгеймера вызывается накоплением внутри нейронов патогенного вещества, белка бета-амилоида. Он образуется из "обрезков" белка APP, который участвует в процессах починки поврежденных нейронов и формировании связей между ними. Нарушения в переработке молекул этого белка приводят к появлению бляшек бета-амилоида и уничтожению нервных клеток.

В последние годы биологи заметно продвинулись в понимании того, что вызывает эту болезнь и что она из себя представляет. К примеру, недавно ученые выяснили, что болезнь Альцгеймера может быть заразной, обнаружили, что бляшки бета-амилоида могут быть важной частью врожденной иммунной системы, и нашли несколько перспективных методов ее лечения.

Злокович и его коллеги выяснили, как можно защитить мозг от накопления подобных белковых клубков, обратив внимание на необычные свойства фермента APC, защищающего сосуды от формирования в них "ненужных" тромбов и подавляющего воспаления.

Недавно ученые обнаружили, что это вещество обладает и другими полезными свойствами — к примеру, оно защищает клетки от гибели при недостатке кислорода и питательных веществ. Это заставило многих медиков предположить, что его можно применять для защиты органов от ишемии.

Авторы статьи проводили эксперименты с одной из синтетических версий этого белка, 3K3A-APC, не способной растворять тромбы и вызывать опаснейшие кровотечения в мозге. Изначально она была создана для борьбы с инсультами, однако авторы статьи решили проверить, как она повлияет на жизнь мышей, предрасположенных к развитию болезни Альцгеймера.

Как показали эти опыты, всего четырех месяцев приема небольших доз этого белка было достаточно для того, чтобы снизить количество амилоидных бляшек примерно в два раза, если они уже присутствуют в мозге, и предотвратить их появление в принципе, если они еще не возникли.

Получив столь потрясающие результаты, Злокович и его коллеги заинтересовались тем, как именно данный препарат заставил тело мышей прекратить "сборку" новых частиц бета-амилоида. Для этого они сравнили то, какие гены, связанные с развитием болезни Альцгеймера, поменяли свою работу в организме вылечившихся грызунов.

Неожиданным образом выяснилось, что это произошло по той причине, что их препарат мешал считыванию гена BACE1. Он отвечает за сборку своеобразных молекулярных "ножниц", обрезающих нити белка APP и формирующих "стройблоки" бета-амилоида, молекулы ab42, из которых формируются "полноценные" бляшки.

Соответственно, блокировка BACE1 остановила этот "сборочный конвейер" и защитила мышей от всех отличительных черт болезни Альцгеймера. В целом, поведение таких грызунов, как отмечают ученые, никак не отличалось от здоровых мышей — они так же быстро запоминали новую информацию и вспоминали положение опасных участков в их клетках.

Что интересно, 3K3A-APC уже прошел первые две фазы клинических испытаний на добровольцах, перенесших инсульт и ишемию. Поэтому ученые надеются, что он очень скоро начнет проходить аналогичные проверки с участием людей, у которых болезнь Альцгеймера была найдена недавно.