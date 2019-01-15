Названа причина появления гигантских зон смерти

Канадские ученые выяснили, что опреснительные заводы по всему земному шару вырабатывают больше токсичных отходов, чем пресной воды. Остающийся рассол, содержащий большое количество меди и хлора, выбрасывается обратно в океан, где способствует появлению мертвых зон — огромных участков лишенной кислорода воды. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

На каждый литр получаемой пресной воды приходится полтора литра рассола. Объем отходов, производимых во всем мире каждый год, достигает 50 миллиардов кубометров. В таком количестве рассол мог бы покрыть всю площадь штата Флорида 30-сантиметровым слоем. Он повышает температуру прибрежных вод и снижает уровень кислорода. Более половины всех соленых отходов производит Саудовская Аравия (22 процента), Объединенные Арабские Эмираты (20,2 процента), Кувейт (шесть процентов), Катар (5,8 процента).

Проблему усугубляет то, что население Африки, Ближнего Востока и островных государств зависит от функционирования опреснителей. По данным ООН, примерно каждый четвертый человек живет в регионах, где имеется дефицит водных ресурсов, а для полмиллиарда человек затруднен доступ к пресной воде в течение всего года. Ожидается, что с глобальным потеплением ситуация станет хуже из-за истощения водоносных горизонтов.

Мертвые зоны или зоны кислородного минимума обычно встречаются на глубине 200-800 метров и обычно возникают в результате потепления воды и увеличения концентрации органических веществ, которые поступают с суши вместе со сточными водами и удобрениями. При этом компьютерные модели предсказывают продолжающееся снижение уровня кислорода в Мировом океане в течение текущего столетия и увеличение количества растущих мертвых зон.