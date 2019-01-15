Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве затопило метро
В Москве затопило метро

Археологи раскопали роскошный римский город 

Российская Газета 43 минуты назад
Фото: Plovdiv Municipality
Болгарские археологи представили отчет о раскопках в городе Пловдиве, в ходе которых были обнаружены остатки шести роскошных кварталов древнеримского города.
Об исследовании коротко рассказывает Archaeology in Bulgaria. Пловдив был выстроен на месте древнего города Филиппополис. В ходе раскопок, которые продолжались на протяжении многих лет, археологи обнаружили руины зданий.
Они установили, что во времена Римской империи город состоял из шести роскошных кварталов. Кстати, там находился лупанарий. Он похож на тот, что был обнаружен в погибшем городе Помпеи, однако его возраст оказался примерно на 200 лет меньше.
Современный Пловдив расположен на семи холмах. Но остатки роскошных римских кварталов были обнаружены на трех холмах. В частности, археологи нашли таверну и руины храма. Его особенность заключается в том, что он был посвященным нескольким древним божествам, а не одному конкретному богу.
Это был настоящий пантеон. Археологи нашли в храме около 600 фрагментов скульптур божеств, которым поклонялись фракийцы, римляне, греки и даже персы. Так, была обнаружена скульптура Митры — божества индоиранского происхождения.
Исследователи отмечают, что все найденные жилые и общественные помещения были богато украшены. Добавим, что Филиппополис был назван в честь короля Филиппа II Македонского.
После завоевания древней Фракии римлянами в I веке нашей эры он был переименован в Тримонциум.
Российская Газета: последние новости
В одном из древнейших городов мира найдена странная могила Глава РАН призвал работающих в ОПК ученых к осмотрительности в заявлениях В Гватемале найден уникальный объект майя
Комментарии
Наука , Наука и техника , Пловдив
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым высказался о кораблях НАТО в Азовском море187
Назван кардинальный способ закончить войну в Донбассе272
Захарова оценила угрозы США из-за «Северного потока — 2»10
Силуанов удивлен реакцией на пенсионную реформу215
В Москве затопило метро14
Видео
00:58
Россия приняла решение по Курилам
Политика Азия
00:40
Горит Киево-Печерская лавра
Пожары Происшествия
00:51
«Мистраль» разбомбил катер в море
Армия Оружие
00:40
Лобода впервые прокомментировала скандал в Шереметьево
Шоу-бизнес
01:39
В Чечне объяснили массовые аресты и пытки геев
Общество
03:41
У организатора «Дискотек 80-х» украли 2 млн
Происшествия
01:15
Киев анонсировал прорыв через Крымский мост силами НАТО
В мире Украина
05:09
Медведев поставил на место Лукашенко
Политика
00:55
Певцов указал поклонникам на их место
Шоу-бизнес
00:47
Жаров отреагировал на решение Дурова по Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение