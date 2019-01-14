Новое исследование: умирая, мы знаем об этом

Американский ученый и врач опросил 2060 человек из разных стран, переживших остановку сердца, и услышал кое-что неожиданное. Правда, некоторые коллеги отнеслись к его открытию скептически.

Новые открытия свидетельствуют, что в процессе умирания мы осознаем, что умираем, потому что наш мозг продолжает функционировать еще некоторое время после того, как сердце перестало биться.

На короткое мгновение мы становимся пленниками смерти, в то время как решается наша судьба.

Ощущение близости к смерти — возможно, самое яркое из того, что может пережить человек. Часто этот феномен описывают как впечатление, что перед глазами проносится вся жизнь; человек видит световой туннель или ощущает себя за пределами тела; ему кажется, что он вступает в контакт с родными и близкими «с другой стороны», что время ускоряется или наоборот замедляется.

Кто-то даже считает, что видел следующую жизнь. Но что происходит на самом деле?

Вспоминают, как их вернули к жизни

Доктор Сэм Парниа (Sam Parnia), ученый и врач-реаниматолог из Нью-Йорка , решил провести исследование на материале от 2060 человек из Европы и США : многие пациенты, пережившие остановку сердца, рассказали ему свои истории. Оказалось, что 46% реанимированных помнили процесс оживления, хотя после выздоровления большинство и утратили воспоминания об этом.

Самое неожиданное, что двое из пациентов сохранили подробные и обширные воспоминания (зрительные и слуховые) о работе реанимационной команды и наблюдали, как врачи объявляли об их смерти. Это происходило через целых три минуты после того, как сердце перестало биться, мозг — функционировать, а электроэнцефалограмма уже не фиксировала никаких электрических колебаний.

Проще говоря, такое как будто вообще невозможно.

Может ли быть, что сознание каким-то образом существует независимо от нормального функционирования мозга? Это объяснило бы, почему пациенты так ясно помнят собственную реанимацию, гласит исследование Сэма Парниа.

Шведский ученый настроен скептически

Хенрик Йёрнтелль (Henrik Jörntell), доцент нейробиологии Лундского университета, настроен весьма скептически:

«Это исследование несколько подозрительно, должен я вам сказать, поскольку почти вся западная медицина, определяя смерть, отталкивается от понятия «смерть мозга»».

Обсуждение смерти мозга Сэм Парниа совершенно исключил из своего исследования, он исходил из того, что мозг вообще никак не функционирует после остановки сердца.

Смерть мозга определяется как отсутствие мозговой активности при как минимум двух проверках, сделанных с промежутком в два часа. Если сердце перестало биться, это еще не значит, что мозг навсегда угас, пусть полная остановка сердца и ведет к смерти мозга в среднем через пять-десять минут, если не провести мероприятия по реанимации.

Остановка сердца означает полное кислородное голодание, за которым следует экстремально сильный стресс-сигнал от мозга.

«В это время мозг не будет функционировать нормально, и сомнительно, что в такой ситуации существует какое-то осмысленное сознание. Вероятно, пару минут теплится квазисознание, примерно как когда человек засыпает, и из-за этого могут возникнуть немного странные переживания вроде тех, что бывают во сне», — говорит Хенрик Йёрнтелль.

Воспоминания, похожие на сны

Есть признаки того, что после остановки сердца мы сохраняем сознание гораздо дольше, чем ученые полагали ранее.

Другое, возможно, более достоверное объяснение этого феномена касается напоминающих сны ощущений, которые возникают непосредственно перед тем, как мы теряем сознание.

Загадка смерти заключается в том, что мы точно не можем узнать, что происходит, когда мы умираем, и исследования продолжаются. Но одно ясно точно: однажды мы все это узнаем, вопрос лишь в том, запомним ли.

«Синдром запертого человека»

Пациент с «синдромом запертого человека» полностью сохраняет сознание и нормальную мозговую активность, но не может управлять своим телом, а значит говорить и двигаться. Постороннему кажется, что человек умер.

«Синдром запертого человека» может быть вызван нарушением циркуляции крови и функций мозга.

Точно не известно, что именно происходит, но, похоже, мозгу важно постоянно проверять, что тело функционирует. Мозг бессознательно занимается этим круглые сутки, все жизнь, чтобы мы не потеряли жизненно важное сознание. Даже в самом глубоком сне, напоминающем состояние слабого сознания, в мозге работают механизмы, которые могут естественным образом вывести нас из сна. Эти механизмы очень надежны и устойчивы, но все-таки их можно нарушить.

«Синдром запертого человека» — очень неприятное, но, к счастью, редко встречающееся состояние.

Что такое смерть мозга

Смерть мозга — это клинический термин, используемый почти во всей западной медицине. В Швеции он применяется с 1988 года. Благодаря понятию смерти мозга мы сегодня можем проводить трансплантации и пользоваться донорскими органами.

Для констатации смерти мозга должны быть соблюдены следующие критерии:

— в процессе двух клинических измерений, проведенных экспертом по диагностике смерти мозга с промежутком минимум в два часа, не зафиксировано никаких мозговых функций;

— все базовые рефлексы отсутствуют: реакция зрачков, болевые реакции, движения глаз и дыхательные движения возникать не должны;

— известна причина повреждения мозга, например, физическая травма или кровоизлияние.

Исключения при констатации смерти мозга могут делаться в случае сложных ситуаций, вроде сильного переохлаждения, отравления, передозировки наркотиков и так далее. Тогда по закону, чтобы объявить о смерти мозга, в дополнение ко всему вышеперечисленному требуется провести церебральную ангиографию, нечто вроде контрастного рентгена сосудов головного мозга.

Aftonbladet, Швеция