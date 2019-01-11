Источник сообщил о внедрении видеонаблюдения на всех этапах сборки «Союзов»

"На основных участках сборки имелась система видеофиксации. Теперь она внедрена еще на трех участках сборки кораблей, на которых операции проводились без видеонаблюдения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, внутренняя комиссия РКК "Энергии", проводившая расследование ранее, не смогла по имеющимся в архивах видеозаписям установить момент сверления отверстия в бытовом отсеке при производстве. В книгах учета действий персонала также не было никаких пометок о сверлении, из чего был сделан вывод, что отверстие было сделано не на предприятии. Однако, как отметил собеседник агентства, чтобы перестраховаться и исключить возможность таких действий на всех этапах сборки корабля, было решено установить дополнительные системы видеоконтроля.

После аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября было принято решение установить системы дополнительной видеофиксации на Байконуре в монтажно-испытательном корпусе, где собирают ракеты. Такую меру контроля ввели из-за погнутого при сборке ракеты датчика одного из боковых блоков носителя. При этом комиссия так и не озвучила, на каком конкретно этапе сборки был поврежден датчик.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что причины появления отверстия в бытовом отсеке "Союза МС-09" будут точно установлены и доведены до руководства России и американской стороны в ближайшие недели.

Утечка воздуха на МКС была зафиксирована 30 августа. Падение давления было незначительным, поэтому об этом экипажу станции сообщили только утром. Позднее стало понятно, что утечка происходит на корабле "Союз МС-09". Само отверстие обнаружил немецкий космонавт Александр Герст. Уже во время первых переговоров с Землей космонавты были убеждены, что дырка сделана сверлом. В "Роскосмосе" полагали, что это может быть отверстие от микрометеорита. К вечеру того же дня космонавты закрыли отверстие ремонтным составом "Герметалл".