Россия отстает от других стран по количеству ученых, заявил глава РАН

На встрече обсуждались актуальные вопросы развития науки и научного сообщества, перспективные направления деятельности академии наук.

"По количеству учёных обычно считается на 10 тысяч человек, у нас приблизительно около 50 таких исследователей", — сказал Сергеев.

По его словам, Россия по этому показателю существенно отстаёт от наукоориентированных стран.

К тому же большое количество российских учёных находятся в предпенсионном возрасте, сказал Сергеев. Чтобы дефицит научных кадров в будущем не усугубился, академия наук одной из мер предлагает вывести некоторые школы из муниципального подчинения в областное, чтобы учителя при своей работе не ориентировалось на средний уровень.