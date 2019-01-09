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Россия отстает от других стран по количеству ученых, заявил глава РАН 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Количество учёных в России составляет примерно 50 на 10 тысяч человек населения, сообщил журналистам глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев по итогам прошедшей в среду его рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
На встрече обсуждались актуальные вопросы развития науки и научного сообщества, перспективные направления деятельности академии наук.
"По количеству учёных обычно считается на 10 тысяч человек, у нас приблизительно около 50 таких исследователей", — сказал Сергеев.
По его словам, Россия по этому показателю существенно отстаёт от наукоориентированных стран.
К тому же большое количество российских учёных находятся в предпенсионном возрасте, сказал Сергеев. Чтобы дефицит научных кадров в будущем не усугубился, академия наук одной из мер предлагает вывести некоторые школы из муниципального подчинения в областное, чтобы учителя при своей работе не ориентировалось на средний уровень.
"Около 100 ведущих школ в стране, чтобы в них был организован, если хотите, специальный "присмотр". Школы будут перенесены из муниципального в губернское подчинение, для того чтобы областные министерства образования уделяли большое внимание именно этим школам", — рассказал Сергеев о совместной инициативе РАН и министерства просвещения.
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Наука , Наука и техника , Александр Сергеев , Владимир Путин , РАН
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