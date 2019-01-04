Уфолог из Тайваня нашел доказательство существования инопланетян

Уфолог из Тайваня Скотт Уоринг, изучая приложение, позволяющее просматривать космическое пространство, окружающее Землю, заметил огромную "базу инопланетян", сообщает Express.

В своем блоге Скотт Уоринг написал, что этой не широко известной особенностью приложения является то, что оно позволяет видеть не только звезды, но и некоторые странные объекты, например, недавно обнаруженная "база пришельцев".

"Размеры базы указывают на то, что она больше Земли. Это доказательство того, что инопланетяне не только существуют во вселенной, но и настолько продвинуты, чтобы могут строить корабли огромных размеров, — пишет уфолог.

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