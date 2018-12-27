Пчелы оказались способны считать всего с четырьмя нейронами

Как выяснили ученые, пчелы могут считать объекты, имея всего четыре нервных клетки в мозге. При этом у пчелы нейронов гораздо больше.

Исследователи из Лондонского университета королевы Марии смоделировали очень простой миниатюрный пчелиный «мозг» всего с четырьмя нервными клетками и показали, что он легко способен подсчитать небольшие количества объектов. При этом, как известно, у настоящей пчелы гораздо больше нейронов — около одного миллиона.

Отмечается, что подсчет объектов «мозг» осуществлял, внимательно рассматривая объекты поочередно: так считают и реальные пчелы. Такой способ отличается от способа, используемого людьми: мы смотрим на объекты в целом и осуществляем их подсчет в совокупности.

В новом исследовании отмечают, что метод подсчета у пчел является довольно эффективным, позволяя этим насекомым выполнять сложную задачу, используя небольшие «мозговые мощности». В целом, как известно из прошлых работ, пчелы имеют впечатляющие когнитивные способности — могут подсчитать до четырех или пяти объектов, выбрать меньшее и большее число из группы и даже выбрать нуль в сравнении с другими числами, будучи наученными выбирать меньшее.

Ученые предполагают, что все это пчелы умеют не благодаря пониманию концепции числа, а, скорее, используя особые летательные движения для внимательного изучения объектов, что придает определенную форму получаемой насекомыми визуальной информации и в итоге упрощает задачу.

Как отмечается, результаты работы демонстрирует, что мозг пчел, а также, возможно, и других животных, может работать и при наличии совсем небольшого количества нервных клеток — с учетом что эти нейроны верно соединены. Предполагается, что результаты также могут помочь в разработке искусственного интеллекта.

Исследование было опубликовано в журнале iScience, кратко о результатах сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.