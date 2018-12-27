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Реки могут вызывать землетрясения 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Предположение, что человеческая деятельность может провоцировать сейсмическую активность, уже много лет распространено в научной среде. Как одно из подходящих обстоятельств обычно рассматривается провоцирующее земные подвижки перераспределение масс в результате создания водохранилищ. У этой медали есть и другая сторона.
Тигпен (Ryan Thigpen) из Университета Кентукки и Шон Галлен (Sean Gallen) из Университета штата Колорадо создали математическую модель, которая имитировала размыв и удаление толщи горных пород мощностью в 150 метров посредством речной эрозии.
Примерно таков результат деятельности реки Теннесси за последние 9 миллионов лет или около того.
Выяснилось, что это время речные воды унесли примерно 8 триллионов тонн породы. Для сравнения — масса вода в Рыбинском водохранилище, при его полном заполнении, примерно 25 миллиардов тонн.
Это сильно сместило вес. Результаты моделирования соответствовали сейсмической активности, которая наблюдалась в окрестностях реки в течение прошлого столетия. Последнее сильное землетрясение в Вирджинии, магнитудой 5,8, произошло в 2011 году.
Речная эрозия может быть недостающим компонентом, который сейсмологи до сих пор не рассматривали. Она вызывает рост напряжений и провоцирует их разрядку землетрясениями. В случае восточного Теннесси влияние эрозии дополняет лоскутное одеяло из геологических разломов, которые накапливались в регионе Аппалачи на протяжении миллионов лет.
По всей видимости, ровно то же самое происходит и в других местах, где текут реки.
С подробностями можно ознакомиться в статье, опубликованной в Geophysical Research Letter.
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