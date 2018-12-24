Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доказан редкий механизм эволюции 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Ученые Мичиганского университета (США) наблюдали в дикой природе доказательство существования редкой формы естественного отбора, который способствует усилению (англ. reinforcement) репродуктивной изоляции двух близкородственных видов. При этом два вида пока еще имеют возможность скрещиваться между собой и производят на свет гибриды. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Географическая изоляция двух популяций одного вида является одним из главных факторов появления новых видов. Со временем в обеих популяциях накапливаются различия в ДНК, что, в конечном итоге, делает их неспособными скрещиваться между собой. Однако некоторые близкородственные виды все еще способны спариваться друг с другом и обзаводиться потомством. Считается, что полная репродуктивная изоляция возникает при влиянии дополнительных факторов. Одним из них является естественный отбор, направленный против гибридов, которые менее приспособлены, чем обычные особи. Однако подобное усиление репродуктивной изоляции встречается очень редко, и некоторые исследователи сомневаются в существовании этого механизма.
В новой работе ученые изучили гибридную зону двух видов обезьян-ревунов в Мексике — черных ревунов и колумбийских ревунов, которые разошлись около три миллиона лет назад и лишь в последние 10 тысяч лет стали снова контактировать. В гибридной зоне происходят частые половые контакты между особями двух видов, в результате чего появляются популяции гибридов, и последние по численности преобладают над родительскими формами. Исследователи проанализировали генетический состав популяций, чтобы определить ДНК, участвующую в видообразовании и испытывающую на себе давление естественного отбора.
Оказалось, что на геном ревунов влияют множество форм естественного отбора, включая усиление репродуктивной изоляции. Поскольку гибридные особи часто гибнут до достижения половой зрелости или вообще не способны размножаться, отбор способствует распространению тех обезьян, чья ДНК менее похожа на ДНК другого вида. Они успешнее размножаются, оставляя здоровое потомство. Со временем двум видам из-за растущих генетических различий становится все сложнее скрещиваться друг с другом, и репродуктивная изоляция усиливается. На существование подобного процесса указывало то, что в гибридной зоне ревунов генетических различий между видами больше, чем за ее пределами.
Последние новости
Сын Каддафи попросил помощи у Путина Иностранцы вывели из России рекордную сумму Российские пенсионеры задолжали банкам 400 миллиардов рублей
Комментарии
Наука , Наука и техника , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Каддафи обратился к Путину с просьбой374
Почетный член ФИДЕ замерз до смерти в Москве47
«Не просто Мария»52
Самый молодой задержанный украинский моряк написал письмо48
Продажа билетов на концерт Пугачевой обернулась скандалом7
Видео
03:10
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
Политика Статьи
00:16
Самый молодой задержанный украинский моряк написал письмо
В мире
00:54
Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника
Общество
00:47
Путин дал поручение после трагедии в Соликамске
Происшествия Криминал
00:37
Вежливый медведь не стал штурмовать дом
Общество Происшествия
00:16
Жители Ямала увидели настоящего Деда Мороза
Общество
01:35
Турист накачался кокаином и скинулся с балкона отеля
Происшествия
00:35
Сын Каддафи обратился к Путину с просьбой
Политика
00:49
В деле детей брянских чиновников появились важные детали
Общество
00:29
Россиянам напомнили о шестидневке
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение