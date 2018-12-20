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Доказано космическое происхождение жизни 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: HILL / SPIRE / PACS / HERSCHEL / ESA, MOTTE, HOBYS KEY PROGRAMME CONSORTIUM, BOULANGER / XMM-NEWTON-SOC / EPIC / XMM-NEWTON / ESA
Ученые НАСА впервые получили дезоксирибозу, компонент ДНК, смоделировав в лаборатории условия космической среды. Результаты исследования указывают на то, что органические молекулы, необходимые для существования жизни, изначально появились в космосе, а затем упали с кометами на Землю. Об этом сообщает издание Science News.
Специалисты охладили смесь воды и метанола до температуры минус 260 градусов Цельсия внутри вакуумной камеры. После этого они подвергли лед действию ультрафиолетового излучения, имитируя условия в облаках из межзвездного газа и пыли. Результаты химического анализа показали, что в замороженной воде и спирте появился сахар дезоксирибоза, а также другие углеводы, которые были получены в аналогичных экспериментах в прошлом.
Известно, что сахара могут формироваться в результате химических реакций с участием формальдегида, присутствующего в кометах. Однако до сих пор ученым не удавалось получить дезоксирибозу, которая содержит меньше атомов кислорода, чем соединения, полученные исследователями ранее.
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