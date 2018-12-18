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В Мачу-Пикчу найдены следы древней катастрофы 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Перу сотрудники исследовательского проекта Cusco-Pata Research Project обнаружили следы мощного землетрясения, которое прервало строительство знаменитого древнего высокогорного города Мачу-Пикчу.
Об открытии рассказывает издание The Peruvian Times. Исследовательская миссия нашла следы землетрясения, мощность которого достигала 6,5 балла.
Оно произошло около 1450 года и прервало строительство Мачу-Пикчу — города, находящегося на высоте 2450 метров над уровнем моря.
Ученые установили, что катастрофа произошла при девятом правителе империи инков Пачакутеке. В частности, на это указывают сдвиги огромных каменных блоков, из которых возводили Мачу-Пикчу.
Исследователи также подметили, что после катастрофы инки усовершенствовали технологию строительства и сделали свои сооружения более сейсмоустойчивыми.
"Сильное землетрясение произошло примерно в середине стадии строительства, — говорит координатор проекта Карлос Бенавенте. — Повреждения видны в храме Солнца и во всех церемониальных центрах Мачу-Пикчу. Мы нашли щели между камнями, а некоторые грани были обломаны. Это не характерно для инков, отличавшихся безупречным исполнением".
К слову, исследовательский проект Cusco-Pata стартовал в 2016 году и закончит свою работу в 2019 году. В нем принимают участие эксперты из Великобритании, Франции и Испании.
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