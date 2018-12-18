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Кремль отреагировал на "размещение" белорусских военных в Донбассе
Кремль отреагировал на "размещение" белорусских военных в Донбассе

В Британии нашли миниатюрный «Стоунхендж» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: pressandjournal.co.uk
Совет Абердиншира в Великобритании официально признал недавно обнаруженный каменный хендж археологическим памятником.
Как сообщает The Press and Journal, древний полный каменный круг, который долгое время был неизвестен археологам, теперь официально признан памятником.
В археологическую службу округа Абердиншир о нем сообщила семья местного фермера. Объект расположен в окрестностях города Алфорда в Шотландии.
Хендж состоит из десяти крупных камней. Этот тип сооружения уникален для северо-востока страны. Возраст объекта составляет 3500-4500 лет. Ученые предполагают, что он является миниатюрным аналогом знаменитого Стоунхенджа.
Подсчитано, что он примерно на три метра в диаметре меньше других подобных сооружений. Его отличительным знаком является большой камень, уложенный горизонтально, вокруг которого расположены вертикально установленные валуны.
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