Британские ученые узнали о вкладе коров в строительство Стоунхенджа

Археологи из университетского колледжа Лондона предположили, что Стоунхендж мог быть построен с использованием коров, сообщает Daily Mail.

Эта теория позволяет объяснить, каким образом огромные камни из Уэльса попали в Уилтшир, где расположен знаменитый мегалитический памятник.

Археологи смогли построить подобное предположение на основании данных изучения копыт крупного рогатого скота, жившего в эпоху неолита. Следы повреждений копыт показали, что животные перетаскивали тяжелые грузы на большие расстояния.