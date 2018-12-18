Археологи из университетского колледжа Лондона предположили, что Стоунхендж мог быть построен с использованием коров, сообщает Daily Mail.
Эта теория позволяет объяснить, каким образом огромные камни из Уэльса попали в Уилтшир, где расположен знаменитый мегалитический памятник.
Археологи смогли построить подобное предположение на основании данных изучения копыт крупного рогатого скота, жившего в эпоху неолита. Следы повреждений копыт показали, что животные перетаскивали тяжелые грузы на большие расстояния.
"Это открытие заставляет пересмотреть текущую интерпретацию использования животных в доисторической Европе", — пишет в исследовании ведущий автор, доктор Джейн Гаастра.